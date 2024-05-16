Avrupa Birliği, Facebook ve Instagram'a 'çocuk güvenliği' soruşturması açtı

16 May 2024 14:45 - Güncelleme : 16 May 2024 14:48

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Meta açıkladı: Facebook'un bir özelliği daha kapanıyor

Meta açıkladı: Facebook'un bir özelliği daha kapanıyor

Avrupa Birliği, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'ya, çocuk güvenliği riskleri nedeniyle Birliğin katı çevrim içi içerik yasasını ihlal ettiği iddiasıyla büyük bir soruşturma başlattı.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, sosyal medya devinin çocuklarda davranışsal bağımlılıkları teşvik edip etmediğini ve "tavşan deliği etkisi" oluşturan yöntemlere sahip olup olmadığını araştıracağını açıkladı.

TAVŞAN DELİĞİ ETKİSİ NEDİR?

Tavşan deliği etkisi, tıpkı masal kahramanı Alice'in tavşan deliğinden düşmesi gibi, internette gezinirken karşılaşılan içeriklerde kaybolarak daha fazla içerik tüketme yönelimiyle karakterize edilen bir terim olup, bu durum sosyal medyanın büyük etkileri arasında bulunuyor.

"INSTAGRAM VE FACEBOOK'TAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

AB Komisyonu, Meta'nın sosyal medya platformlarındaki yaş doğrulama sisteminin yanı sıra şirketin öneri algoritmalarıyla bağlantılı gizlilik risklerinden endişe duyduğunu sözlerine ekledi.

Bir Meta sözcüsü CNBC'ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Gençlerin çevrim içi ortamda güvenli ve yaşlarına uygun deneyimler yaşamalarını istiyoruz ve onları korumak için tasarlanmış 50'den fazla araç ve politika geliştirmek için on yılımızı harcadık" dedi.

Bu durumun, sektör genelinde karşılaşılan bir zorluk olduğunu belirten sözcü, "Çalışmalarımızın ayrıntılarını Avrupa Komisyonu ile paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu'nun soruşturma başlatma kararı, Meta'nın Eylül 2023'te komisyona gönderdiği risk değerlendirme raporunun ön analizi sonucunda alındı.

İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, Meta'nın platformlarında genç Avrupalıların fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerindeki olumsuz etki risklerini azaltmak için DMA yükümlülüklerine uyma konusunda yeterince çaba gösterdiğine ikna olmadıklarını belirtti.