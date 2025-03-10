Avrupa Birliği'nden dev savunma hamlesi: İşte Avrupa'yı silahlandıracak şirketler

Avrupa Birliği tarihinin en büyük savunma yatırımıyla düğmeye bastı. 800 milyar Euro bütçeli "ReArm Europe" planıyla Avrupa, kendi askeri gücünü artırmaya hazırlanıyor. İşte Avrupa'nın savunmasında kilit rol üstlenecek şirketler ve üretimleri.

Avrupa Birliği (AB), tarihinin en büyük savunma hamlelerinden birini başlatarak "ReArm Europe" (Avrupa'yı Yeniden Silahlandırma) planını duyurdu. AB, savunma bütçesini tam 800 milyar Euro artırma kararı aldı. Bu dev bütçenin 150 milyar Eurosu, hava savunma sistemleri, füzeler, mühimmatlı dronlar, anti-drone sistemleri, siber güvenlik ve lojistik ihtiyaçlar için kredi olarak üye ülkelere dağıtılacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Avrupa kendi güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmeye hazır. Hem Ukrayna'ya kısa vadede destek olmak hem de uzun vadede kendi savunmamızı güçlendirmek istiyoruz" dedi.

AVRUPA'YI SİLAHLANDIRACAK DEV SAVUNMA ŞİRKETLERİ

Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsiz tutumunun ardından kendi askeri gücünü artırmayı hedefliyor.

İşte Avrupa'yı yeniden silahlandıracak dev savunma şirketleri:

BAE Systems (İngiltere) İngiliz savunma devi, savaş jetlerinden amfibi araçlara, hassas mühimmattan elektronik harp sistemlerine kadar geniş bir üretim yapıyor. Eurofighter Typhoon ve F-35 savaş jetleri projelerinde de önemli ortaklardan biri.

Thales (Fransa) Fransız şirket, dijital savaş alanları için akıllı sensörlerden siber güvenliğe ve su altı savaş sistemlerine kadar birçok farklı teknoloji geliştiriyor. Şirket, Avrupa'nın kendi savunma gücünü artırmasının kritik olduğunu vurguluyor.

Rheinmetall (Almanya) Alman şirket, özellikle Panther KF51 tankı, hava savunma sistemleri, insansız araçlar ve çeşitli mühimmat üretimleriyle öne çıkıyor. Şirket aynı zamanda gemiler için sensör ve silah sistemleri de sağlıyor.

Leonardo (İtalya) İtalyan savunma şirketi Leonardo, helikopter üretimiyle ünlü ve Türkiye'nin Baykar firmasıyla birlikte insansız hava araçları (İHA) üretimi için ortaklık kurdu. Avrupa İHA pazarının önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Saab (İsveç) İsveçli Saab, Gripen savaş uçakları, denizaltılar ve sensör sistemleri üretiyor. Son olarak İsveç Donanması için yenilediği HMS Halland denizaltısıyla NATO'nun Baltık Denizi'ndeki gücünü artıracak.

Airbus (Fransa) Sivil havacılık devi Airbus, askeri alanda Eurofighter Typhoon, A400M nakliye uçakları ve yakıt ikmal uçakları gibi kritik projelerde yer alıyor. Ayrıca Avrupa'nın yeni nesil savaş uçaklarının geliştirilmesinde önemli rol üstleniyor.

Safran (Fransa) Paris merkezli Safran, füze sistemleri, dronlar ve hedefleme sistemleri gibi teknolojiler üretiyor ve bu alanda Avrupa'nın ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor.

Fincantieri (İtalya) İtalya'nın gemi inşa devi Fincantieri, özellikle denizaltı ve su altı teknolojilerinde yatırımlarını artırarak Avrupa savunma sanayisindeki yerini büyütmeyi planlıyor.

Dassault Aviation (Fransa) Mirage ve Rafale savaş uçaklarının üreticisi Dassault Aviation, Fransız hükümeti adına nEUROn isimli insansız savaş uçağı projesini yürütüyor.

Avrupa Birliği'nin büyük savunma yatırımıyla Avrupa savunma sanayisinin ciddi şekilde büyümesi ve kıtada askeri bağımsızlığın artırılması bekleniyor.