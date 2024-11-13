Avrupa'nın en zengin isminden Elon Musk'ı zora sokacak dava! Tüm gazetecileri ilgilendiriyor

13 Kasım 2024 17:12 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:14

Fransız iş insanı Bernard Arnault, sahibi olduğu gazetelerin içeriklerinin izinsiz olarak X (eski adıyla Twitter) platformunda kullanıldığı gerekçesiyle Elon Musk'a dava açtı. Fransa'da mahkeme, X'in gazetecilere ticari verilerini sağlaması gerektiğine karar verirken, Le Figaro ve Le Monde da davaya destek veriyor.

Avrupa’nın en zengin insanı olarak bilinen Fransız iş insanı Bernard Arnault, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) karşı yasal bir hamle başlattı. Arnault, Fransa'da sahibi olduğu gazetelerin içeriklerinin X platformunda izinsiz ve ödemesiz şekilde kullanıldığını öne sürerek dava açtı. Bu dava, Arnault'un dünya çapında lüks markalar imparatorluğunu yöneten şirketi LVMH'nin çatısı altındaki iki büyük gazete, Le Parisien ve Les Echos tarafından başlatıldı.

GAZETECİLERLE MUSK KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Figaro ve Le Monde da davaya destek veriyor. Arnault ve destekçileri, dijital platformların gazete içeriklerine ödeme yapmasını öngören Avrupa yasalarını hatırlatarak X'in bu kurallara uymadığını belirtiyor. Öte yandan Google ve Facebook'un ana şirketi Meta, Fransız yayıncılarla ödeme konusunda anlaşmalar yapmış durumda, ancak X bu taleplere kayıtsız kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki yargı süreci gelecek yıl mayıs ayında başlayacak. Dünya genelinde sıkça en zengin iki kişi olarak anılan Elon Musk ve Bernard Arnault'un mahkeme karşılaşması, şimdiden medya dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı.

ELON MUSK'IN SERVETİ ARTARKEN ARNAULT'UN SERVETİ ERİDİ

Bernard Arnault, Louis Vuitton, Christian Dior ve Givenchy gibi dev markaları bünyesinde barındıran bir moda imparatorluğuna sahip. Ancak Arnault'un serveti, bu yıl Çin pazarındaki lüks ürünlere olan talebin azalmasıyla 36 milyar dolar kaybederek 171.5 milyar dolara geriledi. Diğer taraftan, Elon Musk'ın serveti son aylarda büyük bir ivmeyle yükseldi ve 334.5 milyar dolara ulaştı. Bu artışın arkasında, Musk'ın ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a verdiği destek ve Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesiyle Musk'ın kilit bir görev alacağına dair söylentiler bulunuyor.

MAHKEMEDEN İLK KARAR: X'İN TİCARİ VERİLERİNİ PAYLAŞMASI GEREKLİ

Arnault'un gazetelerinin talebi üzerine Paris'teki bir mahkeme, X platformunun iki ay içinde Fransız gazetecilere ticari verilerini sağlaması yönünde karar verdi. Le Parisien ve Les Echos'a göre, X, mahkemenin bu kararına uymayı reddederek sorumluluktan kaçınmaya çalışıyor. Fransız basın temsilcileri, bu yasal hakkın, gazetelerin bağımsızlığı ve çeşitliliğini korumak için hayati önem taşıdığına vurgu yapıyor ve "Bu gelir, demokratik toplumumuzda ifade özgürlüğü ve bilgilendirme hakkı için önemlidir" ifadelerini kullanıyorlar.

Avrupa'da 2019 yılında yürürlüğe giren bir direktif, dijital platformlarda tekrar kullanılan gazete ve dergi içeriklerine ödeme yapılmasını zorunlu hale getirmişti.