ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 1 Nisan'da başlayan 10 günlük tarihi Ay yolculuğu, Artemis-2'nin Dünya'ya başarılı inişiyle tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ Ay'a yolculuk görevi sona erdi: Artemis 2 Dünya'ya döndü NASA'nın 1 Nisan'da başlayan ve 10 gün süren tarihi Ay yolculuğu Artemis-2, Dünya'ya başarılı inişle tamamlandı. Artemis-2 mürettebatını taşıyan Orion uzay aracı, 10 Nisan'da Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Görev süresince Ay'ın etrafında tur atılarak daha önce görünmeyen kısmı görüntülendi. Artemis II ekibi Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen'den oluşuyordu.

ARTEMİS 2 DÜNYA'YA DÖNDÜ

Ay’ın karanlık yüzünü aşarak tarihe geçen astronotlar, saatte 38 bin kilometreyi aşan bir hızla, "ateşten bir top" içinde Dünya atmosferine girdi.

PASİFİK OKYANUSU'NA İNİŞ YAPTI

Görev süresince Ay'ın etrafında tur atarak bu uydunun daha önce görünmeyen kısmını görüntüleyen Artemis 2 ekibi, 10 günün ardından Dünya'ya döndü.

Mürettebatı taşıyan Orion uzay aracı, yerel saatle 10 Nisan 17.07'de (Türkiye saatiyle 11 Nisan 03.07) Kalifornia eyaletinin San Diego kenti açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetti.

NASA’nın Artemis II misyonu ekibi, Ay yüzeyine inmese de en yakın ve net Ay fotoğraflarını çekmeyi başardı ve bu görev, Ay'a inişin hedeflendiği Artemis III misyonuna hazırlık adımı olarak önemli bir misyon gerçekleştirdi.

Ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüledi ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı.

İnişten sonraki iki saat içinde mürettebat, uzay aracından çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşınacak ve orada tıbbi incelemeye tabi tutulacak.

ARTEMİS-2 MÜRETTEBATINDA KİMLER VAR?

Artemis 2 ekibinde, NASA Astronotu Reid Wiseman ve uçuşun pilotu Victor Glover'ın yanı sıra görev uzmanı olarak NASA Astronotu Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansından (CSA) Astronot Jeremy Hansen yer alıyordu.