Ay'da mağara bulundu! Proje için umut ışığı doğdu

15 Temmuz 2024 19:15 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 19:22

NASA tarafından yaptığı çalışmalar nedeniyle ayın bir kraterine Ali Kuşçu'nun ismi verildi

NASA tarafından yaptığı çalışmalar nedeniyle ayın bir kraterine Ali Kuşçu'nun ismi verildi

Ay çalışmalarında önemli bir adım atıldı. Uzun yıllardır hayal edilen yerleşik yaşam için uygun olabilecek mağara bulundu.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bilim insanları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Ay keşif aracının radar ölçümlerini analiz etti.

Mağaranın "Apollo 11" uzay aracının indiği yerden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirten bilim insanları, lav tüpünün çökmesi sonucu mağaranın ortaya çıktığını ifade etti.

Bilim insanları, Ay'ın zorlu çevresel şartlarından korunaklı olması nedeniyle bu mağaranın gelecekte uzun süreli misyonlar için astronotlara ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.