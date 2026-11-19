Biyoteknoloji, canlı sistemlerin özelliklerinden yararlanarak geleneksel kimyasal veya mekanik yöntemlerin tek başına sağlayamadığı çözümleri geliştirme potansiyeli dolayısıyla stratejik bir öneme sahip. Araştırma kapasitesi, patentler, ilaç geliştirme, sermaye yatırımları ve üretim altyapısı bakımından biyoteknolojide öne çıkan ülkeler arasında ABD, Çin, İsviçre, Almanya, Birleşik Krallık, Güney Kore ve Japonya yer alıyor. Laboratuvar araştırmalarının endüstriyel üretime dönüştürülmesi, ülkelerin bu alanda teknoloji geliştirme kapasitesi açısından giderek öne çıkıyor. Eylül 2026'da yayımlanan bilimsel bir araştırmada bitkisel kaynaklı nano yapıların seri üretiminde standardizasyon, ürün kalitesi ve üretim süreçlerinin tekrarlanabilirliğini temel sorunlar arasında gösteriyor.

Türkiye, biyoteknoloji alanında dünyanın öncü ülkeleri arasında yer almazken, Aksaray’da önemli bir hayata geçirildi. İş insanı Ahmet Yaşar Eşmekaya’nın kurucusu olduğu AYE Group, Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi'nde 523 milyon TL yatırımla AYE Group Biyoteknoloji Merkezi'ni açtı. 30 kişiye istihdam sağlayan tesis, bitki bazlı eksozom teknolojisini endüstriyel üretime taşıyarak takviye edici gıda, kozmetik ve ileri biyoteknoloji alanları için yeni nesil bileşenler geliştirmeye odaklanıyor. Üretimini ilaç sektörüne taşımayı ve geliştirdiği teknolojiyle uluslararası pazarlarda yer almayı hedefliyor.

AYE Group Kurucusu Ahmet Yaşar Eşmekaya, Aksaray’daki yatırımla Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki üretim kapasitesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi: “Bugün birçok ileri biyoteknolojik ürün ve teknoloji dışarıdan temin ediliyor. Biz ise bu denklemi tersine çevirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin biyoteknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke haline gelmesini istiyoruz. Bu merkez, farklı alanlarda yıllardır yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarını üretime taşıma hedefimizde önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bilgi temelli ve teknoloji yoğun bir üretim anlayışını hayata geçiriyoruz.”

BİTKİSEL KAYNAKLI NANO YAPILAR ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ÜRETİLECEK

Biyoteknolojinin araştırma alanlarından biri olan eksozomlar, hücrelerin çevrelerine bıraktıkları ve biyolojik bileşenler taşıyan nano ölçekteki kesecikler olarak tanımlanıyor. Bitkilerden elde edilen benzer nano yapılar ise yeni nesil taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesinde araştırılıyor. Geleneksel bitkisel ekstraktlardan farklı özelliklere sahip olabilen bu yapıların üretimindeki en büyük güçlüklerden biri, laboratuvarda elde edilen özelliklerin büyük ölçekli üretimde de korunması.

AYE Group bünyesinde faaliyet gösteren AYE Exocure, geliştirdiği NanoExtract Teknolojisi ile bitkisel kaynaklı bileşenlerin saflaştırılması ve 200 nanometrenin altında parçacık boyutlarına ulaştırılması üzerine çalışmalar yürütüyor.

Ahmet Yaşar Eşmekaya, merkezin kuruluş amacını şöyle anlatıyor: “Laboratuvar ortamında elde edilen verilerin gerçek dünyaya taşınabilmesi için üretim kapasitesi, stabilizasyon ve standardizasyonun birlikte çözülmesi gerekiyor. Biz de bu ihtiyaçtan hareketle bir üretim tesisi değil, teknoloji merkezi kurmaya karar verdik. Bu nedenle buraya 'fabrika' değil 'Dünya Eksozom Merkezi' demeyi tercih ediyorum. Çünkü yalnızca üretmeye değil, sürdürülebilir şekilde üretmeye odaklanıyoruz. Bu da bizi farklı kılıyor.”

MEMLEKETİNE YATIRIM YAPARAK İSTİHDAM OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİ

Yatırım için Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi'ni seçmelerinde 6. bölge teşviklerinden yararlanabilmenin etkili olduğunu belirten Ahmet Yaşar Eşmekaya, kararın kişisel bir anlamı bulunduğunu da söyledi: “Aksaray benim memleketim. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojiyi doğduğum topraklara geri kazandırmak benim için bir sorumluluk. Bu yatırımın bölgeye değer katması, istihdam oluşturması ve gençlere yeni bir vizyon sunması da en az teknik gerekçeler kadar önemli” dedi.

1998 yılında organik gıda sektöründe Elite Naturel'i kuran Ahmet Yaşar Eşmekaya, 2019’da AYE Group’u hayata geçirdi. Grup, AYE Exocure ile biyoteknoloji, AYE Ekzopharm ile tıbbi ve aromatik bitkiler, AYE Beyin Gücü ile teknoloji geliştirme alanlarında faaliyet yürütüyor. Eğitim ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projeleri de grubun çalışmaları arasında yer alıyor.

AYE Group Biyoteknoloji Merkezi'nin önümüzdeki dönemde yeni ürün geliştirme çalışmalarına ve uluslararası araştırma ortaklıklarına odaklanması planlanıyor. Ahmet Yaşar Eşmekaya, uzun vadeli hedeflerini, “Bitki bazlı eksozom teknolojisini dünyanın farklı noktalarındaki araştırma grupları, ilaç firmaları ve biyoteknoloji şirketleriyle buluşturmak istiyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz bu teknolojiyle uluslararası pazarlarda yer almayı hedefliyoruz" sözleriyle özetledi.