 | Selahattin Demirel

Bakan Abdulkadir Uraloğlu 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin nasıl uygulanacağını açıkladı

Türkiye'de sosyal medyanın 15 yaşın altındakilere sınırlama getiren düzenlemeyle ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, teklifin Meclis'e sunulacağını belirtti ve uygulamanın detaylarını açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 01:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haberleşme sektörü temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin nasıl uygulanacağını açıkladı

0:00 401

Programda konuşan Uraloğlu sosyal medyaya yaş sınırı getiren düzenlemeyle ilgili açıklama yaparak "Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına da geçilecek." dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin nasıl uygulanacağını açıkladı

"TANSU ÇİLLER'İN CUMHURBAŞKANI DEMİREL'İ ARAMASIYLA BAŞLAYAN YOLCULUK"

Konuşmasında saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak teknolojisine de değinen Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla başlayan bu yolculuk, analog araç telefonlarından dijital GSM çağının kapılarını açmıştı.

1991'de 1G ile ilk adımlar atılmış, 1994'te 2G ile sesli görüşme, veri iletimi ve SMS mümkün kılınmış, 2009'da 3G ile veri ön plana çıkmış, 1 Nisan 2016'da 4,5G ile hızlar 10 kat artmıştı. Bugün ise 32 yılın ardından, saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak 5G teknolojisine sayılı günler kalmasının gururunu ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah 1 Nisan 2026'da ilk sinyali alacak ve milletçe bu yüksek hızı tecrübe edeceğiz. Hiç şüphesiz bu tarihi geçiş, sadece teknolojik bir sıçrama değil; iletişimden sanayiye, eğitimden sağlığa, ekonomiden toplumsal hayata kadar her alanda köklü bir dönüşümün habercisidir" dedi.

"FİBER OPTİK ALTYAPIMIZ DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 16 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA"

Türkiye'nin Avrupa'da ortalama aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumda olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti Hükümetlerinin kararlı vizyonu, sizlerin emekleri, özverisi ve iş birliği sayesinde Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir ivme yakaladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin nasıl uygulanacağını açıkladı

2002 yılında genişbant internet abonemiz yoktu ve fiber optik kablo uzunluğumuz 81 bin 304 kilometreydi. Bugün fiber optik ağ altyapımız 657 bin kilometreye, yani dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaştı. Genişbant internet abone sayımız 98,2 milyona, mobil abone sayımız ise yaklaşık 100 milyona yaklaştı.

Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştiriyoruz; bu rakamlarla Avrupa'da ortalama aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumdayız. Bu yıl sonuna kadar, Fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye, Genişbant abone sayımızı 106 milyonun üstüne, Mobil abone sayımızı ise yaklaşık 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Yine diğer bir çarpıcı istatistiğimiz de internette geçirdiğimiz sürelerdir" açıklamalarında bulundu.

"15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER SOSYAL MEDYADA HESAP AÇAMAYACAK"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yürütülen çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini belirten Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının maneviyatını iliklerine kadar hissettiğimiz bu günlerde çocuklarımızı dijital dünyada da yalnız bırakmayalım. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te, oruçla nefislerimizi terbiye ederken, gönüllerimizi Allah'ın rızasına açarken; evlatlarımızın masum ruhlarını da aynı hassasiyetle korumak boynumuzun borcudur. Zira Ramazan, sadece bedenen aç kalmak değil; kalben ve aklen de temizlenmektir.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin nasıl uygulanacağını açıkladı

Ekranların cazibesi karşısında onların küçük kalplerini yapay zekanın ürettiği sahte gerçekliklere, yalan dolan içeriklere teslim etmemeliyiz. Yapay zeka gibi bir teknolojiyle çok daha gerçekçi hazırlanabilen içerikler karşısında bilinçli seçimler yapmayı öğretelim. Bu noktada zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak çalıştığımız çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde de sona gelindi. İlerleyen günlerde kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak.

Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına da geçilecek. Biz de bu hususta internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını arttıracağız ve denetimleri daha da sıklaştıracağız. Evlatlarımızı korumaktan kimse bizi alıkoyamaz, koyamayacaktır."

"TÜRKSAT 7A İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Haberleşme uydularının hayatın her alanında kritik rol oynadığını vurgulayan Uraloğlu, "Uydu teknolojileri de bizim için bir bağımsızlık ve sürdürülebilirlik meselesidir. Haberleşme uyduları, bugün sadece yayıncılıkta değil; afet anlarında iletişimin kesintisiz devamından kamu hizmetlerinin hiçbir aksaklık olmadan sürdürülmesine, savunma altyapılarından tarımsal üretime kadar hayatın her alanında kritik rol oynamaktadır.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin nasıl uygulanacağını açıkladı

Bildiğiniz üzere yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı geçtiğimiz yıl hizmete aldık. TÜRKSAT 6A'nın ardından, şimdi de TÜRKSAT 7A için kolları sıvadık. Biliyoruz ki bir ülkenin haberleşme sistemleri ne kadar kapsayıcı, hızlı ve dirençliyse; dijitalleşme kapasitesi de o ölçüde yüksektir. Bu anlayışla biz, olarak yalnızca karayolları, havayolları, demiryolları ve limanlar inşa etmiyoruz; aynı zamanda bilgi otobanları kuruyoruz" diye konuştu.

"5G YETKİLENDİRME İHALESİNDE 3 MİLYAR 534 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİK"

Uraloğlu, 5G teknolojisiyle birlikte uzaktan ameliyatlar gibi hayati sağlık müdahalelerin mümkün olacağını aktararak, "Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un rekabetiyle 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik. 1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

5G ile iletişim hızımız yaklaşık on kat artacak; kesintisiz ve daha güvenilir bir haberleşme imkanı sağlanacak. Bu teknolojiyle: Tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamaları, Uzaktan ameliyatlar gibi hayati sağlık müdahaleleri, Gerçek zamanlı veri aktarımıyla akıllı fabrikalar ve üretim optimizasyonu, Akıllı tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir yüksek verimli üretim, Medyada 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayınlar mümkün olacak" şeklinde konuştu.

