Bakan Abdulkadir Uraloğlu, SpaceX'in tesisini inceledi: İnşallah bunları da yapacağız

11 Temmuz 2024 09:08 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:16

Türksat 6A ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı 9 oldu

Türksat 6A ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı 9 oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uydusunun uzaya fırlatılmasından sonra SpaceX firmasının Texas'taki üretim ve fırlatma tesisini ziyaret etti.

Tesiste yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Uraloğlu, SpaceX'in ana üretim tesislerinin teknoloji, mühendislik ve alın terinin buluştuğu yer olduğunu söyledi.

"TÜRKSAT 6A UYDUSUNU ÜLKE OLARAK ÜRETTİK, İNŞALLAH BUNLARI DA YAPACAĞIZ"

Üretim tesisi ile fırlatma tesisinin aynı yerde olmasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Tasarlayan, projelendiren, üreten ve fırlatan aynı mühendis ekip. Her şeyi kendileri yapabilir durumdalar. Starship roketi ile 60 alçak yörünge uydusunu buradan aynı anda fırlatabilecekler. Gönderilen roketler aynı zamanda yine tesise dönerek tekrar kullanılabilecek. Türksat 6A uydusunu ülke olarak ürettik, inşallah bunları da yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, desteğiyle, gösterdiği hedefle uzay vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKSAT 6A'YI BERABERCE, ÜLKE OLARAK YAPTIK VE UZAYA GÖNDERDİK"

Türksat 6A uydusunu 9 Temmuz'da Florida'nın Cape Canaveral bölgesindeki SpaceX'in merkezinden Falcon 9 roketiyle yörüngesine başarıyla fırlattıklarını yineleyen BAkan Uraloğlu, "Herhangi bir aksaklık yok. Güneş panellerinin açılmasından sinyal alınmasına kadar bütün aşamalarda olması gerekenler oluyor. Türksat 6A'yı beraberce, ülke olarak yaptık ve uzaya gönderdik" diye konuştu.