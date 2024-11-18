Bakan Kacır, "Hibrit roket motorunu ateşleyeceğiz" diyerek müjdeyi verdi: Türkiye, uzay araçları geliştirecek

18 Kasım 2024 17:03 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:04

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tokat’ta gençlerle bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki hedeflerini ve başarılarını anlattı. Hibrit roket motoru geliştirdiklerini belirten Kacır, bu motoru uzayda ateşlemeyi başarırlarsa Türkiye'nin yörüngeler arası uydu transferi yapabilen uzay araçları geliştireceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı​ Mehmet Fatih Kacır, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Gençlik Buluşması etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Bakan Kacır, Türkiye​'nin Milli Teknoloji Hamlesi​'nin başarılarına ve hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK GENÇLİĞİ, MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN KALBİNDE"

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Kacır, savunma sanayii ve havacılık sektörlerinin lokomotif görev üstlendiği Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbinde Türk gençliği ve TEKNOFEST​ kuşağının yer aldığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE UZAY ARAÇLARI GELİŞTİRECEK

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarını ve uzay teknolojilerindeki yeni hedeflerini de gündeme getiren Kacır, uzay teknolojilerinde atılacak adımlara dair kritik bir müjde verdi. Türkiye'nin hibrit roket motoru geliştirdiğini belirten Kacır, "Hibrit roket motorunu eğer uzayda ateşlemeyi başarırsak, Türkiye yörüngeler arası uydu transferleri yapabilen uzay araçları geliştirecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEBİLEN 11 ÜLKEDEN BİRİ"

Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduğuna işaret ederek, "Bütün bunlar kendi insan kaynağımızın, beşeri sermayemizin ortaya koyduğu eserler arkadaşlar. Sizler gibi inanmış sizler gibi adanmış sizler gibi ülkesini seven sizler gibi insanlığa hizmet etme iddiasına sahip gencecik insanların ortaya koyduğu başarı hikayelerinden söz ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKSAT 6A'nın 36 bin kilometre yörüngede görev yapan ve 4 bin 250 kilogramlık çok daha karmaşık, çok daha sofistike bir sistem olduğuna dikkati çeken Kacır, "Hedeflerimiz çok daha ileride" dedi ve Türk mühendislerinin geliştirdiği hibrit roket motorunu ateşleyerek önümüzdeki dönemde kendi ürettikleri uzay aracıyla Ay'a erişecekleri bilgisini paylaştı.

"Evlatlarımız, mühendislerimiz, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız bu başarıyı da Türk milletine armağan edecekler. Ve bütün bu kazanımlar Türkiye'nin hem stratejik kabiliyetlerini yükseltmesine vesile olacak hem ekonomik değerleriyle kalkınmamızı hızlandıracak" diyen Kacır, hibrit roket motorunu uzayda ateşlemeyi başarmaları halinde Türkiye'nin yörüngeler arası uydu transferleri yapabilen uzay araçları geliştireceğini sözlerine ekledi.

"UZAYDA ARTIK ÇOK DAHA FAZLA UYDU VAR"

Bakan Kacır, on yıl önce uzaya yılda 100-150 uydu gönderildiğini, günümüzde ise bu sayının yılda 2000-2500'e çıktığını anımsattığı konuşmasında, uzaya erişimin, fırlatılan roketlerin birinci kademelerinin geri kazanılması sayesinde çok daha maliyet etkin hale geldiğini ve çok daha farklı fonksiyonlar icra edebilen uyduların kullanıldığını anlattı.

Çok fazla uydunun gönderildiği uzayda yörüngeler arası transfer yapma kabiliyetinin, Türkiye için yeni ekonomik fırsatlar anlamına da geleceğini belirten Kacır, uzay ekonomisine dünyada yılda 600 milyar dolar harcandığını ve bunun hızla 1 trilyon dolara çıkmasının öngörüldüğünü işaret etti.

"TÜRKİYE ÖZGÜVENE, İMKANA VE KABİLİYETE SAHİP"

Türkiye olarak bütün bu kabiliyetleriyle önümüzdeki dönemde küresel uzay ekonomisinden çok daha fazla pay almayı amaçladıklarını sözlerine ekleyen Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bütün bunları yapabilecek imkana, kabiliyete ve öz güvene sahip olduğunu kaydetti.

Kacır, "İşte bu öz güvenimizi perçinleyecek çok önemli bir projeyi de bu yılın ilk haftalarında hayata geçirdik" diyerek Türkiye'nin bu yılın başında uzaya gönderilen ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı anımsattı:

"Malumunuz insanoğlu yaklaşık 60 yıldır uzay yolculukları yapıyor. Bugüne dek 600'den fazla astronot uzay yolculuğu gerçekleştirdi ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Uzay Programı'mızı ilan ederken bizim de bir vatandaşımızı uluslararası uzay istasyonuna göndereceğimizi ilan etmişti. Bu misyonu gerçekleştirmek üzere 30 binden fazla vatandaşımız arasından pek çok aşamayı başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı seçildi ve Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdik."

Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinliğe Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrenciler katıldı.