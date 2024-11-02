Bakan Kacır'dan yapay zeka açıklaması: "Daha fazla faydalanacağız"

02 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yapay zekadan en üst düzeyde faydalanması için bugüne kadar 30 farklı AI projesini desteklediklerini belirterek, pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacaklarını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır​, Türkiye'nin yapay zekadan en üst düzeyde faydalanması adına TÜBİTAK Yapay Zeka​ Enstitüsü'nün önemli çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Kacır, X'ten yaptığı açıklamada "Pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacağız" ifadesini kullandı.

"30 FARKLI YAPAY ZEKA PROJESİNİ DESTEKLEDİK"

Bugüne kadarki TÜBİTAK yapay zeka çağrılarıyla firmalarının ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin Türkiye'de geliştirilmesi için 30 farklı alanda projeleri desteklediklerini dile getiren Kacır, önemli iki gelişmeyi anımsattı:

"Büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmalarında kullanılmak üzere 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayarımız ARF'i devreye aldık. Üyesi olduğumuz EuroHPC Ortak Girişimi ile dünyanın 8'inci süper bilgisayarına erişim imkânına sahibiz."

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek​'in "Sahte belge düzenleme ve haksız iade talep etme riski yüksek mükellefleri yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak tespit etmek amacıyla TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile bir proje başlattık" paylaşımına atıfta bulunarak, yapay zeka konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.