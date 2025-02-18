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 | Bengül Büyükhan

Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli havacılık teknolojisiyle 2,5 milyon euro tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava trafik kontrolünü dijital hale getiren yerli ve milli Elektronik Uçuş Stribi ve Dijital Hava Trafik Kontrolörü Kalkış Müsaadesi Sistemi’nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirterek 2,5 milyon Euro tasarruf sağlandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli havacılık teknolojisiyle üretilen sİstem sayesinde 2,5 milyon Euro tasarruf sağlandığını belirtti. Uraloğlu, hava trafik kontrolünü dijital hale getiren yerli ve milli Elektronik Uçuş Stribi ve Dijital Hava Trafik Kontrolörü Kalkış Müsaadesi (EFS/DCL) Sistemi’nin Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirildiğini aktardı.

KAĞIT STRİBİN YERİNİ ELEKTRONİK STRİP ALDI

Bakan Uraloğlu, EFS/DCL Sistemi’nin hava trafik kontrolörlerinin uçuşları elektronik ortamda yönetmesine olanak tanıdığını söyleyip bu sayede, kâğıt striplerin yerine elektronik veri kullanılarak hata payının azaldığını, süreçlerin hızlandığını ve uçuşların daha emniyetli hale geldiğini ifade etti.

Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“EFS ile kâğıt striplerin yerini alarak uçuş bilgilerinin elektronik ortamda takibini ve kaydını da sağlayan sistem sektörler arası transferine de imkân sağlıyor. Pek çok otomasyonu da beraberinde getirerek hava trafik kontrolörlerinin iş yükünü hafifletiyor, insan hatasını asgariye indirerek operasyonun emniyetini artırıyor. Dünyada, yalnızca söz konusu sistemde bulunan görerek uçuş şartlarındaki uçuşların bilgilerinin işlenmesinde de tam kontrol sunuluyor. Bu sayede operasyon verimliliği de üst düzeye taşınıyor.”

KALKIŞ İZNİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI

Bakan Uraloğlu, hem zamandan kazanç sağlandığını hem de daha emniyetli bir operasyon yürütülmesine katkıda bulunulduğunu belirterek “DCL fonksiyonu ile pilotlarla kule arasındaki telsiz trafiğini azaltarak iletişimi daha hızlı ve güvenli hale getiriyor. Sistem sayesinde gerekli teknik altyapıya sahip uçaklar kontrolör müsaadesini sesli komut yerine dijital ortamda alabiliyor. Böylece telsiz kullanımına olan ihtiyaç azalıyor, iletişim hatalarının önüne geçiliyor ve uçuş operasyonları daha güvenli hale geliyor.”

29 HAVALİMANINDA AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

Sistemin hizmete alındığı 2022 yılından bugüne kadar 29 havalimanına yaygınlaştırıldığını belirten Uraloğlu, “Sistem, özellikle Antalya, Milas Bodrum, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes gibi trafiğin yoğun olduğu havalimanlarında büyük kolaylık sağlıyor. Hava trafik yönetiminde süreçleri hızlandıran sistem, kontrolörlerin iş yükünü hafifletirken, uçuşların daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunuyor. Hava Trafik Kontrolörlerinin yeni uçuş rekorları kırmasına yardımcı oluyor. Önümüzdeki süreçte diğer havalimanlarımızda da yaygınlaştıracağız.” dedi.

2,5 MİLYON EURO TASARRUF

EFS/DCL Sistemi’nin milli imkanlar ile üretildiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Operasyonel verimliliğin artırılmasının yanı sıra yerli havacılık teknolojisiyle ürettiğimiz sistem ile 2022 yılından bu yana 2,5 milyon Euro tasarruf sağladık.” dedi. Bakan Uraloğlu, sistemin sadece Türkiye’de değil, uluslararası havacılık sektöründe de rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını ve önümüzdeki süreçte farklı ülkelere ihraç edilmesiyle ekonomik kazanç elde edileceğini belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

EFS/DCL SİSTEMİ HANGİ HAVALİMANLARINDA KULLANILIYOR?
Yerli ve milli Elektronik Uçuş Stribi ve Dijital Hava Trafik Kontrolörü Kalkış Müsaadesi Sistemi hizmete alındığı 2022 yılından bugüne kadar 29 havalimanına kullanılıyor. Bakan Uraloğlu, “Sistem, özellikle Antalya, Milas Bodrum, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes gibi trafiğin yoğun olduğu havalimanlarında büyük kolaylık sağlıyor. Hava trafik yönetiminde süreçleri hızlandıran sistem, kontrolörlerin iş yükünü hafifletirken, uçuşların daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunuyor. Hava Trafik Kontrolörlerinin yeni uçuş rekorları kırmasına yardımcı oluyor. Önümüzdeki süreçte diğer havalimanlarımızda da yaygınlaştıracağız.” dedi.
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#Teknoloji
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