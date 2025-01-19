Bakan Uraloğlu duyurdu: İlk yerli simülatör 3’lü pist operasyonlarına hazır

19 Ocak 2025 11:48 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:53

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli eğitim simülatörüyle ilgili yeni detayları paylaştı. Bakan Uraloğlu, simülatörün 3’lü pist operasyonları için hazır olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörüyle ilgili yapılan eğitimlere dair yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, DHMİ bünyesinde hava trafik kontrolörlerinin temel eğitimlerinde kullanılan simülatörün önemli bir güncellemeden geçtiğini ifade ederek, “Yakında İstanbul Havalimanı’nda başlatılacak eş zamanlı bağımsız 3’lü pist operasyonlarına hazırlık kapsamında, kontrolörlerimize yerli simülatörümüzle destek eğitimi vereceğiz. 360 derece görsel kule ortamında geliştirdiğimiz modellemelerle havalimanlarının üç boyutlu modelleri eğitimlerde kullanılacak. Böylece, Avrupa’da bir ilk olacak bu uygulamayı hayata geçirirken kontrolörlerimizin eğitim süreçlerine de katkı sunmuş olacağız” diye konuştu.

Hava trafik kontrolörü eğitim simülatörünün, alanda görev yapacak personelin eğitim kapasitesini büyük ölçüde artırdığını belirten Bakan Uraloğlu, bu uygulamanın Türk havacılık sektöründe uzun yıllardır önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ SİMÜLATÖR İLE EĞİTİMLERİNİ PEKİŞTİRİYOR

Yerli simülatör ile stajyer hava trafik kontrolörlerinin teorik bilgilerini gerçekçi senaryolarla pekiştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Yaptığımız düzenlemelerle aktif görevde bulunan hava trafik kontrolörleri için de ileri düzey eğitimler ve zorlu operasyonel senaryolarla deneyim kazanmalarına imkân sağlayacağız. Aynı zamanda eğitim tekrarlarını da artırarak mesleğe yönelik temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacağız" dedi.

ESENBOĞA HAVACILIK AKADEMİSİ’NE 180 DERECE EĞİTİM SİMÜLATÖR KURULDU

Yerli simülatör projesi kapsamında Esenboğa Havacılık Akademisi’ne DHMİ tarafından geliştirilen 2 adet 180 derece Meydan Kontrol Simülatör Sistemi’nin kurulduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, “Ankara’da bulunan Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne ise 21 pozisyonlu Yaklaşma ve Saha Kontrol Simülatör Sisteminin kurulumunu gerçekleştirdik.” dedi. Bakan Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan mevcut simülatör sistemlerine de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 3 boyutlu simülatör modellerinin entegre edildiğini belirterek, eğitim süreçlerinin daha geniş kapsamlı olarak devam edeceğinin altını çizdi.