Bakan Uraloğlu saat vererek duyurdu: Instagram açılıyor!

10 Ağustos 2024 19:57 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 21:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram’ın geri açılması ile ilgili son düzlükte olunduğunu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram’ın geri açılması ile ilgili son düzlükte olunduğunu açıkladı

Meta yetkilileri Türkiye'nin şartlarını kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım." paylaşımında bulundu.

ŞARTLAR KABUL EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, daha sonra X hesabından açıklamalarda bulundu. Uraloğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sosyal medya platformu Instagram'ın erişimine engel getirilmişti. Belli gerekçeleri vardı. Katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda hassasiyetlerimiz vardı. Bunların giderilmesi ve karşılanması noktasında Meta platform Türkiye temsilcisi ve daha üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda belli noktaya vardık, kararlar aldık. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle yasal uyum ve içerik kaldırma noktasında T.C yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılması için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirilecektir. Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında ise T.C vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır.

TERÖR PAYLAŞIMLARINA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak, silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilerek adil bir uygulama süreci yönetilecektir.

Yine ülkemizin çok hassas olduğu terörle mücadele noktasında ise PKK/PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içeriklerin meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bununla birlikte terör propagandası ve yasadışı içeriklerle mücadele noktasında etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeni de bu vesileyle korunmuş olacaktır.

Bu düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal uyum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik de önemli kazanımlar önemli mesafeler kat edilmiştir. Ve yakın zamanda da Meta platformu yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılımlı ve üst düzey bir ziyaretinin olacağını da bu vesileyle bildirmek isterim. Meta platforma bildirilen katalog suçlarla ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır."

21.30'DA AÇILIYOR

"Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde, ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30'da erişim engelini kaldıracağız."

Instagram'ın Türkiye'de 60 milyon kullanıcısı bulunuyor.