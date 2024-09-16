Bakan Uraloğlu 'veri sızıntısı' hakkında net açıklama! Çalınma iddialarına noktayı koydu

16 Eylül 2024 11:24 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:43

Türkiye'de yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı iddiasına ilişkin hükümetten yeni bir açıklama geldi. Türkiye'nin gündeminde veri hırsızlığı olmadığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iddialara noktayı koydu.

Türkiye'de 108 milyon vatandaşın kişisel verilerinin çalındığı iddiası tartışmalara neden oldu. Veri hırsızlığı iddialarını net bir dille yalanlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu olayın pandemi döneminde yaşandığını, Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu olmadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen Evrensel Posta Birliği (UPU) Bölgesel Strateji Forumu’na katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, bir gazetecinin 85 milyon vatandaşa ait olan kişisel verilerin çalınıp çalınmadığına yönelik iddialara ilişkin sorusunu cevapladı.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE VERİ HIRSIZLIĞI YOK"

Türkiye'nin gündeminde veri hırsızlığı meselesi olmadığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu geçmiş dönemde sadece konuşulan bir bilgi vardı, oydu. Türkiye’nin şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır. Şu anda Türkiye’nin gündeminde yok" dedi.

"KİMSE ORTALIĞI BULANDIRMASIN"

Veri sızıntısı iddialarını net bir dille yalanlayan Bakan Uraloğlu, "Kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir lafı cımbızla çekip sanki Türkiye’de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır diye kimse haber yapmasın. Şu anda böyle gündem yoktur" diye konuştu.

Böyle bir açıklama yapmadıklarını söyleyen Uraloğlu, "Bu şekilde yapılmış olan haberlere de cımbızla çekilip arkasına önüne yorum ekleyerek yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur" ifadelerini kullandı.

ALTINI ÇİZE ÇİZE VURGULADI

Söz konusu olayın geçmiş dönemde yaşandığını hatırlatan Uraloğlu, "Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konu gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili başka da bir şey söylenmesine gerek yok" diyerek sözlerini tamamladı.