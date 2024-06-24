Banana oyunu rekor kırdı! En amaçsız Steam oyununun çıkışı herkesi şaşırttı

24 Haziran 2024 14:42 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:33

Banana oyunu neden rekor kırdı? sorusu kafaları karıştırdı. Oyunun aniden popüler olması Steam ekibini de şaşırttı. Dünyanın dört bir yanında oynanan Banana ise bazı oyuncu takımlarında merak duygusunu uyandırdı. Oyunun ilginç bir şekilde beğeni alması vatandaşlar tarafından aratıldı.

BANANA OYUNU REKOR KIRDI!

Ücretsiz olarak Steam tarafından sunulan Banana oyunu eş zamanlı oyuncu kitlesine sahip olan nadir oyunlardan biri oldu. En ilginç kısmı ise Banana oyununu Steam psikolojik korku kategorisine ekledi. Haziran ayının ilk günü piyasaya giren Banana 16 kişi tarafından eş zamanlı oynanıyor.

EN AMAÇSIZ STEAM OYUNUNUN ÇIKIŞI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Her gün 24 saat içinde eş zamanlı ise 884 bin 469 kişi tarafından oynandı. Steam listesinde en iyi kategoride yer alarak 9. sıraya yükseldi. Öte yandan günlük oyunlar listesinde ise Counter-Strike 2'den sonra yer aldı. Yani günlük en çok oynanan oyunda ikinci olan banana en popüler oyunlar arasında ise 9. oldu.

BANANA NASIL OYNANIYOR?

Banana oyunu nasıl oynanıyor? sorusunun cevabı ise; Oyun son derece basittir. Ücretsiz tıklanan oyunda toplanana bananalar yani muzlar tek tek toplandıktan sonra diğer oyunculara 250 dolara kadar satılabiliyor. Banana kısa sürede bağımlılık yaptı. Oyuncular kazançlarının değerini artırmak için 24 saat bilgisayar başında muz topluyor. Tek zor noktası muzların hepsi farklı olması lazım.