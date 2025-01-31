Baykar Kuzey Afrika'ya fabrika kuruyor! O topraklardan kovulan Fransızlar duyurdu

31 Ocak 2025 07:00 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 07:02

Türk savunma sanayisinin öncül şirketlerinden Baykar, kısa süre önce AKINTI TİHA siparişiyle gündeme gelen Fas'ta fabrika kurmak için kolları sıvadı. Haberi, on yıllar boyunca sömürdüğü Kuzey Afrika topraklarındaki hegemonyasını yitiren Fransızlar duyurdu.

İtalyanlardan Baykar'a yeni teklif! 'Bir tane daha var' diyerek hedefini açıkladı

İtalyanlardan Baykar'a yeni teklif! 'Bir tane daha var' diyerek hedefini açıkladı

Türk savunma sanayisi etki alanına her geçen gün genişletirken, son dönemde Fas ile olan ilişkilerin derinliği başka bir boyuta taşınıyor. Türkiye'nin sektördeki yüz akı şirketlerinden Baykar, Fasta fabrika kurmaya hazırlanıyor. Fransız basınında yer alan iddiaya göre Bayraktar TB2 SİHA'larını aktif olarak kullanan ve son olarak da AKINCI TİHA siparişi veren Fas'ın bu girişimi ASELSAN heyetinin bu ülkeye yaptğı ziyaretin hemen ardından geldi.

"BAYKAR, FAS'A FABRİKA KURACAK"

Fransız Le Desk gazetesinde yer alan haberde, "Türk Baykar şirketi, 2021 yılından beri insansız hava araçlarının müşterisi olan Fas'a fabrika kuracak. Baykar ile Fas arasındaki ittifak, tekrarlayan siparişlerin ardından kurulacak yeni tesisle bir üst seviyeye taşınıyor. Kurulacak tesiste SİHA üretim ve bakımı yapılacak" bilgilerine yer verildi.

"KAMİKAZE DRON DA ÜRETİLECEK"

Haberin detayında ise üretimin kapsamına da yer verildi. Söz konusu fabrikada sadece insansız hava araçları değil, kamikaze dronları da üretileceği belirtildi.

Azerbaycan, Ukrayna ve Suudi Arabistan'a SİHA üretim tesisleri kurmak için kolları sıvayan Baykar hakkında benzer bir iddia daha ortaya atılmıştı. Kırgız basını, dünyanın en büyük İHA/SİHA şirketi olarak lanse ettiği Baykar'ın Moğolistan'a da fabrika kurmak için hazırlık yaptığı öne sürmüştü.

İDDİAYI DOĞRULAYAN, İKİ KRİTİK TEMAS

Diğer yandan Baykar'ın Fas ile bu ülkeye bir tesis kurma konusundaki ilk teması geçtiğimiz kasım ayında kurmuş olması muhtemel görünüyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kasım 2024'te Fas'ta düzenlenen Marakeş Havacılık Fuarı'nda Fas Ticaret Bakanı Ryad Mezzour ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde ASELSAN heyetinin başkent Rabat'a ziyaret gerçekleştirmesinin de bu anlaşma iddiasını doğrular nitelikte bir gelişme olarak görülüyor.