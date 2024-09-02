Baykar o tarihi anların görüntüsünü paylaştı: Bayraktar TB3, 4 testi birden tamamladı!
Baykar, Bayraktar TB3'ün önemli bir gelişmesini paylaştı. TB3, dört uçuş testini sorunsuz bir şekilde tamamladı. Bu testler, Baykar'ın resmi sosyal medya hesabı ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından duyuruldu.
Türkiye savunma sanayii alanında faaliyet gösteren en önemli şirketlerden biri olan Baykar, Bayraktar TB3 ile ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3, 4 testi birden sorunsuz bir şekilde tamamladı. İşte o tarihi görüntüler...
Bayraktar TB3 PT-1'in 77.-78.-79. ve 80. uçuş testlerini tamamladığı görüntüleri Baykar'ın resmi sosyal medya hesabı ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar servis etti. Aynı zamanda TB3 SİHA, toplam uçuş saati de 686 saat olarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.
TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI: BAYRAKTAR TB3
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada şöyle dedi: "#BayraktarTB3 PT-1 Uçuş Testleri | Flight Tests #MilliTeknolojiHamlesi"
Taşıdığı gelişmiş teknolojiler ve yüksek performans özellikleri ile dikkat çeken Bayraktar TB3'ün öne çıkan bazı özellikleri:
Temel Uçuş Performans Kriterleri
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8.35 Metre Uzunluk
- 2.6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
Gelişmiş Özellikler
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi
- Haberleşme Otomatik İniş ve Kalkış