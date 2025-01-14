Baykar uzaya çıktı: Fergani’nin ilk uydusu yörüngede

14 Ocak 2025 23:13 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 23:23

Baykar, uzay teknolojileri alanında tarihi bir ilke imza atarak ilk uydusunu başarıyla yörüngeye gönderdi. SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya taşınan “FGN-100-d1” uydusu, Türkiye’nin uzaydaki etkisini artıracak küresel bir hamlenin başlangıcı olarak tarihe geçti.

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Baykar, uzay​ çalışmaları kapsamında tarihi bir adım atarak ilk uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Şirketin iştiraki olan Fergani Uzay tarafından geliştirilen “FGN-100-d1” isimli uydu, SpaceX’in Transporter-12 misyonu kapsamında Falcon 9 roketiyle ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden yörüngeye gönderildi. Fırlatmada, FGN-100-d1 ile birlikte toplamda 131 faydalı yük başarılı bir şekilde uzaya taşındı.

BAYKAR​'IN UZAY YOLCULUĞU

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamalarda uzay projelerine yönelik hedeflerini dile getirmişti. Bayraktar, “20 yıllık hedeflerimizi gerçekleştirdikten sonra çıtayı daha da yükselttik ve uzay çalışmalarına başladık. Fergani projesi kapsamında yaklaşık 2 yıldır yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bu projeyle küresel bir konumlama sistemi inşa etmeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

FGN-100-d1 isimli bu uydu, Baykar’ın uzay alanında attığı ilk somut adım olmasının yanı sıra Türkiye’nin uzay teknolojileri alanındaki bağımsızlık vizyonunu da destekliyor. Fergani projesi, küresel çapta yer belirleme ve konumlama sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

SPACEX İLE KRİTİK İŞ BİRLİĞİ

Baykar’ın uydusu, daha önce Türksat 5A ve 6A gibi Türkiye’nin önemli uydu projelerini uzaya taşıyan SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Transporter-12 misyonu kapsamında uzaya taşınan FGN-100-d1, çok sayıda yükle birlikte yörüngeye başarıyla ulaştı. Falcon 9 roketi, SpaceX’in güvenilir taşıma kapasitesini bir kez daha kanıtlarken, Baykar’ın uzay yolculuğu için önemli bir ortaklık sağladı.

Fergani projesi, yalnızca Baykar için değil, Türkiye’nin teknoloji ve uzay alanında daha bağımsız hale gelmesi açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık iki yıl süren hazırlık sürecinde, uydu teknolojisi geliştirme konusunda büyük ilerlemeler kaydedildi. Baykar, bu proje sayesinde Türkiye’nin uzay teknolojilerine katkı sağlayarak küresel oyuncular arasında yer almasını hedefliyor.