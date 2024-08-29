Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın ürettiği TOLUN ile hedefi yerle bir etti

29 Ağustos 2024 20:57 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 20:57

Bayraktar AKINCI, Roketsan mühimmatlarıyla hedefi böyle yerle bir etti

Bayraktar AKINCI, Roketsan mühimmatlarıyla hedefi böyle yerle bir etti

Türk savunma sanayisinin en önemli projeleri insansız hava araçları yeni testleriyle gücüne güç katıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar AKINCI ile ilgili meraklandıran paylaşım yaptı.

AKINCI'DAN TAM İSABET

Bayraktar AKINCI TOLUN Mühimmat Atış Testi’ni başarıyla tamamladı. Selçuk Bayraktar o anların görüntülerini paylaştı. AKINCI, ASELSAN’ın üretimi olan TOLUN’u hedefe tam isabet gönderdi.

TOLUN ÖZELLİKLERİ

F-16 platformunda her bir kanatta SADAK-4T aracılığı ile 4 adet TOLUN mühimmatı taşınabilmekte olup, bu sayede tek sortide 8 farklı hedefin etkisiz hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

Uçaktan bırakılmadan önce kapalı olan kanatlar, uçaktan bırakıldıktan bir süre sonra açılır ve en uzun menzil için gerekli aerodinamik kaldırma kuvvetini sağlar.

Yapısal olarak güçlendirilmiş hedeflere ve sığınaklara karşı etkin olarak kullanılabilen MB, 55 km menzil içindeki 1 metre kalınlığında basınçlı betonu (5000 PSI dayanım gücüne sahip) delme ve içeride patlama özelliklerine sahiptir.

Yüksek hassasiyette istenilen hedefi vurma özelliği ve düşük ikincil hasar özelliği ile şehir çatışmalarında ve sivil yerleşimin olduğu bölgelerde, stratejik hedeflerin imha edilmesinde etkin olarak kullanılabilir.

Menzil : 55 NM (102 km)

İrtifa : 0-40.000 ft (MSL)

CEP : < 8 metre

Güdüm : GPS / INS

Harp Başlığı : 1 Metre Güçlendirilmiş Betonu Delme