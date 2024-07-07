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Selçuk Bayraktar duyurdu! Akıncı'ya ASELSAN Gözde'si

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 15:24 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 15:26

Milli teknoloji hamlesinin öncü isimlerinden Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bir müjdeyi daha duyurdu.

Ülkemizde Milli ve Yerli bir şekilde üretilen İnsansız Hava Araçları, toplamda 33 ülkeye ihraç edildi. Tam bağımsız Türkiye parolasıyla çıkılan yolda hedefe emin adımlarla giden Türkiye, son 15 yılda Savunma Sanayii alanında çok büyük yol kat etti.

Selçuk Bayraktar duyurdu! Akıncı'ya ASELSAN Gözde'si - 1. Resim

BAYKAR şirketi tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) yeni bir başarıya daha imza attı.

Selçuk Bayraktar duyurdu! Akıncı'ya ASELSAN Gözde'si - 2. Resim

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti atış testinin başarıyla tamamladığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar duyurdu! Akıncı'ya ASELSAN Gözde'si - 3. Resim

AKINCI TİHA, ASELSAN-TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştirilen GÖZDE güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu.

Selçuk Bayraktar duyurdu! Akıncı'ya ASELSAN Gözde'si - 4. Resim

GÖZDE 82 NEDİR?

TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, 500 lb. MK-82 genel maksat bombalarını ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasını sağlar.

Selçuk Bayraktar duyurdu! Akıncı'ya ASELSAN Gözde'si - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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