Selçuk Bayraktar duyurdu! Akıncı'ya ASELSAN Gözde'si

07 Temmuz 2024 15:24 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 15:26

Ülkemizde Milli ve Yerli bir şekilde üretilen İnsansız Hava Araçları, toplamda 33 ülkeye ihraç edildi. Tam bağımsız Türkiye parolasıyla çıkılan yolda hedefe emin adımlarla giden Türkiye, son 15 yılda Savunma Sanayii alanında çok büyük yol kat etti.

BAYKAR şirketi tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) yeni bir başarıya daha imza attı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti atış testinin başarıyla tamamladığını açıkladı.

AKINCI TİHA, ASELSAN-TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştirilen GÖZDE güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu.

GÖZDE 82 NEDİR?

TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, 500 lb. MK-82 genel maksat bombalarını ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasını sağlar.