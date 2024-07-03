Bayraktar TB3 rampa kalkış testinden tam not aldı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 20:47 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 21:02
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 test uçuşlarına devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 4. Rampa Kalkış Testi'ni de başarıyla tamamladığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB3'ün 4. Rampa Kalkış Testi'ni tamamladığını açıkladı.
Baykar'ın yerli ve özgün tasarımı olan Bayraktar TB3, 4. Rampa Kalkış Testi'ni de başarıyla gerçekleştirdi.
Şirketin kurucusu Selçuk Bayraktar, test uçuşuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, o anların videosunu paylaştı.
BAYRAKTAR TB3'ÜN ÖZELLİKLERİ
Kısa süre içerisinde Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3; katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip.
Temel Uçuş Performans Kriterleri:
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8.35 Metre Uzunluk
- 2.6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
Gelişmiş Özellikler:
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Otomatik İniş ve Kalkış
Kaynak: tgrthaber.com