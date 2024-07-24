Bayraktar AKINCI, Roketsan mühimmatlarıyla hedefi böyle yerle bir etti

24 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:57

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden Bayraktar TB2'yi ihraç eden ülkeler, diğer yerli SİHA projeleriyle de yakından ilgileniyor. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı gelişmiş özellikleri ve üstün görev performansıyla adından söz ettiriyor.

AKINCI, Roketsan'ın ürettiği mühimmatlarla atış testi gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar AKINCI'nın yeni görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

TAM İSABET!

Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Bayraktar AKINCI

x MAM-T IIR/TV, MAM-C Akıllı Mühimmat Atış Testleri

x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi Tam İsabet / Bull’s Eye

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'ndan (TİHA), askeri amaçlı kullanımının yanı sıra deprem, afet, kaza gibi durumlarda arama kurtarma çalışmaları için de yararlanılıyor.