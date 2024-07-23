Bayraktar KIZILELMA artık daha çevik! Selçuk Bayraktar yeni prototipinden detay paylaştı

23 Temmuz 2024 08:53 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 08:53

Yeni prototipiyle dikkat çeken insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’da değişim sürüyor. TCG Anadolu’ya iniş-kalkış avantajı için iniş takımlarının daha büyüdüğü ve arkaya doğru katlandığı detayı öne çıkmıştı.

AESA radarın da eklenmesi için KIZILELMA’nın burnundaki değişiklik de göze çarpmıştı.

KIZILELMA’DAN YENİ GÖRÜNTÜ

KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı prototipi, ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yeni KIZILELMA prototipinin yer testlerinden ilk görüntüyü paylaştı.

Paylaşılan görüntüden TC-OZB3’ün, yerdeyken tam motor gücüne ulaştığı ve hatta artyakıcı olarak Türkçeye çevrilen afterburner açtığı görülüyor. Yakıt sarfiyatını çok ciddi oranda arttıran afterburner, genellikle savaş uçakları tarafından aniden yüksek manevra kabiliyetine ve süpersonik hıza ihtiyaç duyulduğu dönemde açılıyor. KIZILELMA’nın ilk konfigürasyonu olan KIZILELMA-A, Ukrayna üretimi Al-25 Turbofan Motoru’nu kullanıyor ve aftterburner dolayısıyla da süpersonik uçuş kabiliyetine sahip değil.

AL-322F MOTORU

Motorun itki kapasitesi ve yakıt tüketimi ise şu şekilde:

11 bin metre irtifa, 1.4 mach hız ve ISA hava standardında,

• Art yakıcı ile 28kN itki

• 1.9 kg/kN.h yakıt tüketimi

Deniz seviyesinde ve ISA hava standardında

• Art yakıcı olmadan 25kN

• Art yakıcı ile 42kN itki

624mm fan çapına sahip motor, 560kg kuru ağırlığa sahip. Ivchenko-Progress’e göre motorların küçük modifikasyonlar ile istenildiğinde 50kN’a kadar itki sağlayacak varyantları türetilebilir.

Motor Sich tarafından üretilmekte olan motor, halihazırda Çin üretimi Hongdu L-15B süpersonik jet eğitim uçağında kullanılıyor. Çin, 2021 yılının başında 400 adet daha AI-322F motoru için Ivchenko-Progress’e sipariş geçmişti. Ancak tabii ki Ukrayna-Rusya Savaşı, tedarik zincirini derinden etkiledi.