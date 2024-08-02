Bayraktar KIZILELMA PT-3'ten kritik başarı! Selçuk Bayraktar: İkinci taksi testi tamamlandı

02 Ağustos 2024 09:56 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:57

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden olan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA göklere hazırlanıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve testleri devam eden KIZILELMA ilk motor testi sonrası ilk taksi testini de başarıyla tamamlamıştı.

İKİNCİ TAKSİ TESTİ TAMAMLANDI

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün ikinci taksi testinin de başarıyla tamamlandığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak KIZILELMA’nın taksi testlerinin ardından yine uçuş testlerine geçmesi bekleniyor.

BAYRAKTAR KIZILELMA ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

• 5 Saat Havada Kalış Süresi

• 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

• 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

• 0.6 Mach Seyir Hızı

• 0.9 Mach Maksimum Hız

• 30.000 Feet Operasyonel İrtifa

• 500 nm Görev Yarı Çapı

Gelişmiş Özellikler

• Otomatik İniş ve Kalkış

• Düşük Görünürlük

• Yüksek Manevra Kabiliyeti

• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

• AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Taksi genel olarak uçakların yerdeyken tekerlekleri üzerinde yaptığı hareketlerdir. Uçağın bulunduğu park alanından, kalkış yapacağı pistin başına veya iniş yaptıktan sonra pist çıkışından park edeceği yere kadar yapılan tüm hareketlerdir.