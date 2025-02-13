Bayraktar TB3 Endonezya yolcusu! İlk sipariş tamam: Dünya manşetlerine taşıdı

Türkiye, savunma sanayii alanında kazandığı küresel başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayiinin lider firmalarından BAYKAR, bir yeniliğe daha imza atarak havacılık tarihine altın harflerle kazındı.

İLK İHRACAT ANLAŞMASI İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyareti kapsamında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında, "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" imzalandı.

60 TANE İHRAÇ EDİLECEK

Alınan bilgiye göre, anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 60 Bayraktar TB3 ile 9 Bayraktar AKINCI ihraç edilecek.

Böylece Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı, Endonezya'ya gerçekleştirilmiş olacak.

ENDONEZYA BASININDA ANLAŞMAYA GENİŞ YER VERİLDİ

Endonezya'da yayım yapan Antara News, CNN Indonesia, Jakarta Globe, Kontan, Kuatbaca, Detik News, Indoraya News siteleri, haberlerinde Baykar ve Republikorp arasında imzalanan anlaşmaya geniş yer verdi.

Ülkenin resmi haber ajansı Antara News'ün "Endonezya ile Türkiye savunma ve güvenlik alanında işbirliğini genişletecek" başlığıyla yayımlanan haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto tarafından yapılan ortak beyannamedeki ifadelere yer verildi.

İki ülkenin, istihbarat, terörle mücadele gibi konularda savunma ve güvenlik alanında işbirliğini artıracağı ifade edilen haberde, BAYKAR ve Republikorp arasında, dron üretim fabrikasının kurulması konusunda anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi.

ANLAŞMAYI MANŞETLERDEN VERDİLER

CNN Indonesia ise "Endonezya-Türkiye SİHA fabrikasının inşası için işbirliği anlaşması imzaladı" başlığıyla haberinde anlaşmayı ön plana çıkardı.

Baykar ve Republikorp'un, "Endonezya'da dron fabrikasının inşa edilmesi için" anlaşma imzaladığı bilgisine yer verilen haberde Baykar'ın, insansız araçlar ve yapay zeka odaklı özel şirket olduğu belirtildi.

Haberde, fabrika inşaatının yanı sıra Türkiye ve Endonezya arasında çeşitli alanlarda imzalanan diğer mutabakat zaptlarına da yer verildi.