Avatar
Editor
 Murat Makas

Bayraktar TB3 SİHA ve TCG ANADOLU milli yazılımla birbirine bağlandı

NATO tatbikatına damga vuran ikili, milli yazılımla birbirine bağlandı. Bayraktar TB3 SİHA’nın ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ve FleetStar Gemi Veri Dağıtım Sistemi’ne entegrasyonuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
12:23
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
12:23

Savunma sanayide mill yazılımların gelişimi son döneme damgasını vuruyor. Performanslarıyla NATO tatbikatına damga vuran Türk ürünleri ve , milli yazılımlarla birbirine entegre edildi. HAVELSAN tarafından geliştirilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tecrübe ve bilgi birikimini de barındıran Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT (ADVENT SYS) ve FleetStar Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), deniz platformlarının yeni operasyonel yetenekler kazanmasına katkı sağlıyor.

BAYRAKTAR TB3 İLE TCG ANADOLU'DAN TAM DİJİTAL UYUMU

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'ndaki performansları ve uyumlarıyla dikkati çeken ve övgülerle karşılanan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG ANADOLU ve Baykar tarafından üretilen gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün bu sistemler üzerinden yürütülen entegrasyon çalışmaları tatbikat öncesinde başarıyla tamamlandı. Böylece TCG ANADOLU, Bayraktar TB3 SİHA ile tam dijital uyuma ulaştı.

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Bayraktar TB3 ile gemi üzerindeki sistemler arasında kesintisiz veri alışverişi sağlandı. Yapılan testlerle birlikte, Bayraktar TB3’ün uçuş verileri ve elde ettiği anlık yüksek çözünürlüklü görüntüler, ADVENT SYS ekranlarında başarıyla işlendi ve anlamlı verilere dönüştürüldü.

Bu entegrasyon, operatörlerin Bayraktar TB3'ü sadece harici bir araç olarak değil, geminin organik bir sensörü ve silah sistemi gibi merkezi olarak izlemesine ve yönetmesine imkan tanıyor.

SİHA'DAN GELEN GÖRÜNTÜLER HEMEN İŞLEVE SOKULUYOR

Entegrasyon kapsamında Bayraktar TB3 ve ADVENT SYS arasında çift taraflı veri akışı doğrulandı, SİHA'dan gelen görüntülerin doğrudan savaş yönetim sistemine aktarılmasıyla karar vericilerin hızı artırıldı, FleetStar GVDS'nin modüler yapısı sayesinde ilave kabiliyetlerin eklenmesinin önü açıldı.

HAVELSAN’ın geliştirdiği ADVENT SYS ve FleetStar GVDS, esnek ve açık mimarisiyle farklı platformların hızlıca sisteme dahil edilebilmesine olanak tanıyor.

TCG ANADOLU’nun bir "SİHA gemisi" konseptine dönüşmesindeki en kritik aşamalardan biri olan bu yazılımsal entegrasyon, platformların operasyonel kabiliyetini üst seviyeye taşıdı. ADVENT SYS’nin ağ merkezli yapısı sayesinde, Bayraktar TB3’ten gelen bilgiler sadece TCG ANADOLU’da değil, gruptaki diğer gemilerle de paylaşılabilecek.

"BEYİN" VE "SİNİR SİSTEMİ"

ADVENT SYS, bir savaş gemisinin "beyni" olarak nitelendiriliyor. Sistem, gemi üzerindeki tüm radarların, sonarların, silah sistemlerinin ve elektronik harp cihazlarının tek bir merkezden, uyum içinde yönetilmesini sağlıyor.

FleetStar GVDS ise bu beynin ihtiyaç duyduğu bilgileri taşıyan "sinir sistemi" olarak değerlendiriliyor. Gemideki tüm sensörlerden gelen verileri toplayan, işleyen FleetStar, bu bilgileri ihtiyaç duyan tüm alt sistemlere en hassas ve gerçek zamanlı haliyle dağıtıyor.

TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 entegrasyonunda ADVENT SYS, SİHA’nın gemiye göre nerede olduğunu ve hangi açıyla yaklaştığını hatasız şekilde sistemlere aktararak güvenli bir operasyon ortamı oluşturuyor.

Bayraktar TB3 SİHA’dan Baltık semalarında gövde gösterisi! Dondurucu soğukta tam performans
ETİKETLER
#tcg anadolu
#bayraktar tb3
#savunma sanayisi
#Advent Sys
#Milli Yazılım
#Teknoloji
