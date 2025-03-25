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 | Murat Makas

Bayraktar TB3 SİHA'dan kritik başarı! Bayraktar TB2 işaretledi, süpersonik füze ile vurdu

Yerli SİHA Bayraktar TB3 İHA-122 Süpersonik Füze ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde başarılı oldu. Bayraktar TB2 lazerle hedefleme görevi görürken TB3 hedefi başarıyla imha etti.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 22:05

Türkiye'nin en önemli projelerinden olan Bayraktar TB3 yine adından söz ettirdi. Yerli SİHA 25 Mart Salı günü Muğla’dan havalanarak kritik bir testen geçti. Bayraktar TB3 SİHA, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze ile atış testi için havalandı. TB3, ilk denemesinde 50 kilometreyi geçen mesafeden deniz üzerinde bulunan 6X6 metre ebadındaki perdeli hedefi tam isabetle vurdu.

BAYRAKTAR TB2 İŞARETLEDİ TB3 VURDU

Türk savunma sanayi şirketi Baykar tarafından verilen bilgilere göre birçok ülkenin envanterine kattığı Bayraktar TB2 ise atış testinin lazerle hedefleme görevini yaptı. Bayraktar TB2’nin işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından başarıyla imha edildi. Bayraktar TB3'ün mühimmat ve faydalı yük entegrasyonuna devam edilecek.

HAVACILIK TARİHİNE İMZA ATTI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım 2024’te TCG Anadolu’nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Bayraktar TB3 SİHA, gemi testlerine başarıyla devam ederek, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20.000 feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı.

YERLİ MOTOR İLE YÜKSEĞE DOĞRU

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024’te Edirne’nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen uçuşta 36.310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya ait bulunuyor.

TOPLAM UÇUŞ 968 SAATE ULAŞTI

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 967 saat 55 dakika havada kaldı. Milli SİHA 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol katetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın en iyi SİHA'sı hangi ülkede?
ABD Kratos XQ-58 Ses hızından 0.85 kat daha hızlı uçabilen Kratos XQ-58 uçuşlarında 45 bin ft irtifaya ulaşabilmektedir. Ayrıca bu İHA yapay zeka sayesinde akıllı İHA olarak geçmektedir ve herhangi bir operatöre ihtiyaç duymamaktadır.
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