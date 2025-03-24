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Yakın Hava Savunma Füze Sistemi 'Levent'ten kritik başarı

Türk savunma sanayisine büyük katkılar yapan Roketsan’ın geliştirdiği Yakın Hava Savunma Füze Sistemi 'Levent' kritik test atışını başarıyla geçti. Roketsan tarafından geliştirilen Levent, güdümlü mermileri etkisiz hale getirebilecek.

LEVENT'İN ÖZELLİKLERİ

Elektronik taarruza karşı dayanıklı, su üstü platformlarda yüksek miktarlarda güdümlü mermi bulundurulmasına ve fırlatılmasına imkan sağlayacak lançer sistemine ve yüksek manevra kabiliyetine sahip kısa menzilli güdümlü mermiden oluşan, kısa menzilli, her hava şartında çalışabilen, üzerinde bulunan radar ve EOS sistemi ile hedef tespiti, takibi, hedef değerlendirmesi, hedefe angajman ve hedef imha görevlerini yerine getirebilen satıhtan havaya yakın hava savunma füze sistemi olan Levent'in başarıyla gerçekleşen test görüntüleri paylaşıldı.

MAVİ VATAN'A GÜÇ KATACAK

11 kilometre menzile sahip Levent'in başarıyla gerçekleşen test atışları Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Gücümüz tarihimizden, ilhamımız cesur Levent’lerden. Mavi Vatan’da yakın hava savunmamızın etkin imha gücü olacak Levent’in bir test atışı daha başarıyla tamamlandı. Su üstü platformlarımızın gücüne güç katacak teknolojiler geliştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz."

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