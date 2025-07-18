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 | Ömer Faruk Dogan

Bazı iPhone modellerinin satışı yasaklanıyor: İşte sebebi

Apple, Çinli ekran üreticisi BOE'nin Samsung Display'in OLED panellerine ait ticari sırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD pazarında büyük bir krizle karşı karşıya. Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), şirketin BOE ekranlı iPhone'ları ABD'ye ithal etmesini yasaklayan bir ön karar aldı. Peki Türkiye'deki iPhone'lara ne olacak?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 14:04

Apple, Çinli ekran üreticisi 'nin, Samsung Display'in panellerine ait ticari sırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle pazarında satışlarının durma noktasına gelmesiyle karşı karşıya.

GSMArena'nın haberine göre, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), geçtiğimiz günlerde verdiği bir ön kararla, 'ın BOE ekranları kullanan iPhone'ları ABD'ye ithal etmesini yasakladı.

ITC tarafından verilen karar, iki önemli yasağı içeriyor: sınırlı ihracat yasağı ve durdurma emri. Sınırlı ihracat yasağı, Apple'ın BOE ekranı kullanan iPhone'ları ABD'ye ithal etmesini engelliyor. Buna ek olarak şirketin mevcut envanteri kullanması ve ileriye dönük üretim ya da satış faaliyetleri de yasaklanıyor.

Bazı iPhone modellerinin satışı yasaklanıyor: İşte sebebi

APPLE'IN KADERİ TRUMP'A BAĞLI

Öte yandan kararın etkisi hemen hissedilmeyecek. İthalat yasağı, kasım ayında alınması beklenen nihai karar sonrası yürürlüğe girecek. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın kararı veto etmesi için iki aylık bir süresi olacak. Ancak mevcut gelişmelere bakıldığında, BOE'nin ekranlarını kullanan iPhone'ların ABD'ye girişi şimdilik büyük bir belirsizlik içinde.

BOE ÜRETİMİ EKRANLAR UYGUN FİYATLI IPHONE'LARDA YER ALIYOR

Apple, iPhone üretiminde ekran tedarikini farklı üreticilerden sağlıyor. Samsung, LG ve BOE, teknoloji devinin en büyük ekran tedarikçilerinden. Ancak BOE, genellikle daha düşük özellikli iPhone'lar için tercih edilen bir tedarikçi. Örneğin uygun fiyatlı iPhone 16e modellerinde BOE ekranları önemli bir yer tutuyor.

ABD'nin kararı Türkiye'yi etkilemediği için, BOE ekranlı iPhone'ların ülkemizdeki satışında ise herhangi bir sınırlama olmayacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

iPhone satış yasağı ne zaman uygulanacak?
İthalat yasağı, nihai kararın alınmasının ardından, büyük olasılıkla kasım ayında yürürlüğe girecek.
ETİKETLER
#apple
#iphone
#boe
#oled
#Abd
#Itc
#Ihracat Yasağı
#Teknoloji
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