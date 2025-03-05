Bekleyiş nihayet sonra erdi: Samsung One UI 7.0 güncellemesi için resmen tarih verdi

Samsung, birçok kez ertelediği One UI 7.0 güncellemesi çıkış tarihini, yaptığı bir duyuru ile resmen açıkladı. Hangi Galaxy telefonlar ve tabletler Android 15 (One UI 7) alacak? İşte Samsung'un açıkladığı güncelleme takviminin detayları.

Samsung, One UI 7.0 güncellemesi ile birlikte Android 15'i Galaxy akıllı telefon ve tabletlerine getirecek. Teknoloji devi, uzun süredir beta sürecinde olan yeni kullanıcı arayüzünü kararlı sürüm olarak yayınlayacağı tarihi defalarca kez ertelemişti. Android 16 bile duyurulmasına rağmen şirketin One UI 7 konusunda şimdiye kadar aksiyon alamaması ise kullanıcıların tepkisini çekmişti.

One UI 7 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı ise Samsung tarafından yapılan açıklama ile artık belli oldu.

ONE UI 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

SamMobile sitesinin haberine göre Samsung, One UI 7 güncellemesini Nisan 2025'in başlarında kararlı sürüm olarak yayınlayacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarda da yeni sürümün çıkış tarihi olarak nisan ayı işaret edilmişti. Böylelikle sızıntılar şirket tarafından doğrulandı.

ONE UI 7 ALACAK TELEFONLAR

Peki hangi telefonlar One UI 7 güncellemesini alacak? Öncelikli olarak Galaxy S24 serisine sunulması beklenen One UI 7.0 güncellemesi, daha sonra Galaxy S23, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy A55 gibi popüler modellere de ulaşacak.

Samsung'un açıklamasına göre, One UI 7.0 güncellemesi öncesinde Beta Programı genişletilecek. Şu modellerin, kararlı sürümden önce One UI 7.0 Beta Programına dahil edilmesi bekleniyor:

Galaxy S24 serisi (Beta süreci devam ediyor)

Galaxy S23 serisi

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy A55

Galaxy Tab S10 serisi

Samsung, One UI 7.0 güncellemesini Nisan 2025'in başlarında yayınlayacak olsa da güncellemenin bölgelere ve modellere göre aşamalı olarak dağıtılacağını da unutmamak gerekiyor. Ayrıca Galaxy S24 serisi, halihazırda One UI 7.0 Beta Programında yer alıyor ve üç farklı beta sürümü aldı. Kararlı sürüm öncesinde birkaç ek beta güncellemesinin daha yayınlanması bekleniyor.