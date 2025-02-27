Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

One UI 7 güncelleme takvimi sızdırıldı: İşte gün gün güncellemeyi alacak telefonlar

Samsung'un Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7, beklenenden çok daha fazla gecikti. Aralık ayında beta programı duyurulmasına rağmen henüz hiçbir cihaza kararlı sürüm ulaşmış değil. Samsung, konuya dair resmi bir açıklama yapmazken, sızdırılan bir takvim güncelleme tarihlerini gözler önüne serdi. İşte gün gün One UI 7 alacak telefonlar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 09:56

Samsung One UI 7 güncellemesi, aralık ayında beta programı duyurulmasına rağmen henüz hiçbir cihaza ulaşmadı. Kullanıcılar güncellemenin gecikmesi nedeniyle Samsung'a tepki gösterirken, şirketten resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yeni bir sızıntı, One UI 7 güncelleme takvimi hakkında önemli ipuçları verdi.

Peki Galaxy S24, Galaxy S23 ve diğer modeller One UI 7 güncellemesini ne zaman alacak? Samsung Android 15 güncellemesi için belirlenen tarihler nelerdir? İşte tüm detaylar.

ONE UI 7 GECİKME ÜSTÜNE GECİKME YAŞADI

Samsung, her yıl yeni Android sürümüne uyarlanmış One UI güncellemesi sunuyor. Ancak bu yıl işler beklenenden farklı ilerliyor. One UI 7 çıkış tarihi konusunda hiçbir resmi açıklama yapılmaması, kullanıcıların sabrını zorluyor. Şimdiye kadar yalnızca Samsung beta programı kapsamında belirli modeller test sürecine dahil edildi, ancak kararlı sürüm hâlâ yayınlanmadı.

Samsung'un bu gecikmesi ise "One UI 7 ne zaman çıkacak?" diye bekleyen Galaxy S24 ve S23 gibi akıllı telefon sahipleri başta olmak üzere tüm kullanıcıları etkiliyor. Neyse ki sızdırılan bilgiler bu belirsizliği biraz olsun giderdi.

ONE UI 7 GÜNCELLEME TAKVİMİ SIZDIRILDI

Samsung'un One UI 7 güncelleme takvimi, bir Zoom toplantısı sırasında paylaşıldığı iddia edilen ekran görüntüleri sayesinde sızdırıldı. Samsung Romanya tarafından düzenlenen bu toplantının, yeni Galaxy S25 serisi için yapılan bir çalıştay sırasında gerçekleştiği belirtiliyor. Sızıntıyı X'te Buliga Cristian isimli bir kullanıcı paylaştı.

İşte Samsung Galaxy güncelleme takvimine göre One UI 7 kararlı sürüm çıkış tarihleri:

Galaxy S Serisi güncelleme tarihleri:

  • Galaxy S24/S24+/S24 Ultra – 18 Nisan
  • Galaxy S24 FE – 18 Nisan
  • Galaxy S23/S23+/S23 Ultra – 25 Nisan
  • Galaxy S23 FE – 16 Mayıs
  • Galaxy S22/S22+/S22 Ultra – 16 Mayıs
  • Galaxy S21/S21+/S21 Ultra – 23 Mayıs
  • Galaxy S21 FE – 23 Mayıs

Galaxy Z Serisi güncelleme tarihleri:

  • Galaxy Z Fold 6 – 18 Nisan
  • Galaxy Z Fold 5 – 25 Nisan
  • Galaxy Z Fold 4 – 16 Mayıs
  • Galaxy Z Fold 3 – 23 Mayıs
  • Galaxy Z Flip 6 – 18 Nisan
  • Galaxy Z Flip 5 – 25 Nisan
  • Galaxy Z Flip 4 – 16 Mayıs
  • Galaxy Z Flip 3 – 23 Mayıs

Galaxy A Serisi güncelleme tarihleri:

  • Galaxy A54 – 25 Nisan
  • Galaxy A53 – 23 Mayıs
  • Galaxy A34 – 16 Mayıs
  • Galaxy A33 – 23 Mayıs

Samsung, şu ana kadar One UI 7 güncelleme takvimi hakkında resmi bir duyuru yapmadı. Ancak sızdırılan bilgiler doğruysa, güncellemeler nisan ayında başlayacak. Şirketin bu süreci daha fazla geciktirip geciktirmeyeceği henüz bilinmiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung, Galaxy S25 ile duyurduğu bir ürünü sessiz sedasız iptal etti
Android 15 (One UI 7) sonrası güncelleme almayı bırakacak Samsung telefonlar belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

One UI 7 alacak telefonlar hangileri?
One UI 7 alacak telefonlar arasında Samsung'un Galaxy S24, S23 gibi amiral gemisi akıllı telefonları başta olmak üzere Z Fold 6 ve Z Fold 5 gibi katlanabilir cihazları da yer alıyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.