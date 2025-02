One UI 7 güncelleme takvimi sızdırıldı: İşte gün gün güncellemeyi alacak telefonlar

Samsung'un Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7, beklenenden çok daha fazla gecikti. Aralık ayında beta programı duyurulmasına rağmen henüz hiçbir cihaza kararlı sürüm ulaşmış değil. Samsung, konuya dair resmi bir açıklama yapmazken, sızdırılan bir takvim güncelleme tarihlerini gözler önüne serdi. İşte gün gün One UI 7 alacak telefonlar.

Samsung One UI 7 güncellemesi, aralık ayında beta programı duyurulmasına rağmen henüz hiçbir cihaza ulaşmadı. Kullanıcılar güncellemenin gecikmesi nedeniyle Samsung'a tepki gösterirken, şirketten resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yeni bir sızıntı, One UI 7 güncelleme takvimi hakkında önemli ipuçları verdi.

Peki Galaxy S24, Galaxy S23 ve diğer modeller One UI 7 güncellemesini ne zaman alacak? Samsung Android 15 güncellemesi için belirlenen tarihler nelerdir? İşte tüm detaylar.

ONE UI 7 GECİKME ÜSTÜNE GECİKME YAŞADI

Samsung, her yıl yeni Android sürümüne uyarlanmış One UI güncellemesi sunuyor. Ancak bu yıl işler beklenenden farklı ilerliyor. One UI 7 çıkış tarihi konusunda hiçbir resmi açıklama yapılmaması, kullanıcıların sabrını zorluyor. Şimdiye kadar yalnızca Samsung beta programı kapsamında belirli modeller test sürecine dahil edildi, ancak kararlı sürüm hâlâ yayınlanmadı.

Samsung'un bu gecikmesi ise "One UI 7 ne zaman çıkacak?" diye bekleyen Galaxy S24 ve S23 gibi akıllı telefon sahipleri başta olmak üzere tüm kullanıcıları etkiliyor. Neyse ki sızdırılan bilgiler bu belirsizliği biraz olsun giderdi.

ONE UI 7 GÜNCELLEME TAKVİMİ SIZDIRILDI

Samsung'un One UI 7 güncelleme takvimi, bir Zoom toplantısı sırasında paylaşıldığı iddia edilen ekran görüntüleri sayesinde sızdırıldı. Samsung Romanya tarafından düzenlenen bu toplantının, yeni Galaxy S25 serisi için yapılan bir çalıştay sırasında gerçekleştiği belirtiliyor. Sızıntıyı X'te Buliga Cristian isimli bir kullanıcı paylaştı.

İşte Samsung Galaxy güncelleme takvimine göre One UI 7 kararlı sürüm çıkış tarihleri:

Galaxy S Serisi güncelleme tarihleri:

Galaxy S24/S24+/S24 Ultra – 18 Nisan

Galaxy S24 FE – 18 Nisan

Galaxy S23/S23+/S23 Ultra – 25 Nisan

Galaxy S23 FE – 16 Mayıs

Galaxy S22/S22+/S22 Ultra – 16 Mayıs

Galaxy S21/S21+/S21 Ultra – 23 Mayıs

Galaxy S21 FE – 23 Mayıs

Galaxy Z Serisi güncelleme tarihleri:

Galaxy Z Fold 6 – 18 Nisan

Galaxy Z Fold 5 – 25 Nisan

Galaxy Z Fold 4 – 16 Mayıs

Galaxy Z Fold 3 – 23 Mayıs

Galaxy Z Flip 6 – 18 Nisan

Galaxy Z Flip 5 – 25 Nisan

Galaxy Z Flip 4 – 16 Mayıs

Galaxy Z Flip 3 – 23 Mayıs

Galaxy A Serisi güncelleme tarihleri:

Galaxy A54 – 25 Nisan

Galaxy A53 – 23 Mayıs

Galaxy A34 – 16 Mayıs

Galaxy A33 – 23 Mayıs

Samsung, şu ana kadar One UI 7 güncelleme takvimi hakkında resmi bir duyuru yapmadı. Ancak sızdırılan bilgiler doğruysa, güncellemeler nisan ayında başlayacak. Şirketin bu süreci daha fazla geciktirip geciktirmeyeceği henüz bilinmiyor.