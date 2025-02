Android 15 (One UI 7) sonrası güncelleme almayı bırakacak Samsung telefonlar belli oldu

Samsung, 2024'ün sonunda başlattığı Android 15 (One UI 7) beta programı ile kullanıcılarını beklentiye sokmuştu. Ancak aradan geçen zamana rağmen kararlı One UI 7 güncellemesi henüz yayınlanmış değil ve ne zaman yayınlanacağına dair de resmi bir açıklama yapılmadı. Güney Koreli üreticinin, güncellemeyi mart ayında kullanıma sunması bekleniyor. Öte yandan, en az bu haber kadar önemli bir gelişme daha var.

Samsung, One UI 7 beta sürecini Aralık 2024'te başlattı. Galaxy S24 serisini kapsayan test programı halen devam ediyor. Ancak kararlı One UI 7 güncellemesi için resmi bir çıkış tarihi verilmiş değil. Şirketin genellikle beta programını birkaç ay içinde tamamladığı bilinse de bu kez, Samsung'un yeni Android 15 uyarlama sürecine yaşadığı optimizasyon sorunları nedeniyle One UI 7'nin piyasaya sürülmesi gecikti.

ONE UI 7 NE ZAMAN GELECEK?

Samsung tarafından doğrulanmamış raporlara göre ise kararlı One UI 7 güncellemesi Mart - Nisan 2025'te yayınlanmaya başlayacak. Ancak asıl üzücü haber, bazı Galaxy modellerinin Android 15'ten sonra büyük işletim sistemi güncellemelerini almayacak olması.

SAMSUNG'UN ANDROID 15 (ONE UI 7) SONRASI DESTEĞİNİ KESECEĞİ MODELLER

Bilindiği üzere Samsung, cihazlarına sunduğu güncelleme politikası kapsamında belirli modelleri dört büyük Android güncellemesi ile destekliyor. Gizmochina sitesinin haberine göre, aşağıdaki cihazlar Android 15 (One UI 7) güncellemesini aldıktan sonra artık yeni bir büyük işletim sistemi sürümüne yükseltilemeyecek.

Galaxy S21 / Galaxy S21+ / Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3

Galaxy A14 / Galaxy A14 5G

Galaxy M14 / Galaxy M14 5G

Galaxy M33

Galaxy F14

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Eğer yukarıdaki listede yer alan bir Samsung cihazına sahipseniz, telefonunuz hâlâ bir süre güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Fakat yeni One UI sürümleri ve Android güncellemeleri için destek kesilecek.

ONE UI 7.1 GÜNCELLEMESİ İPTAL OLABİLİR

Bu arada iddialara göre, Samsung'un One UI 7.1 güncellemesi bile gecikme nedeniyle iptal edilebilir. Eğer yayınlanırsa, yukarıdaki listedeki cihazlar One UI 7.1 güncellemesini de alacak.