İncelikte sınır tanımayan Samsung Galaxy S25 Edge Seul'de sergilenmeye başladı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 ailesinin yeni üyesi olan Galaxy S25 Edge modelini 13 Mayıs'ta tanıttı. Sadece 5,8mm kalınlık ile şirketin ürettiği en ince akıllı telefonlardan biri olan akıllı telefon, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Samsung Gangam'da sergilenmeye başladı.
Samsung Galaxy S25 Edge teknik özellikleri:
- Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 piksel, 120Hz, HDR10+, 2600 nit
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Samsung’a özel optimize)
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB (microSD kart desteği yok)
- Arka Kamera: 200 MP (f/1.7, OIS) + 12 MP ultra geniş açı (f/2.2)
- Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)
- Video Kaydı: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps
- Batarya: 3.900 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj
- İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7
- Yapay Zeka: Galaxy AI, Google Gemini, ProVisual Engine, Now Bar, Now Brief
- Dayanıklılık: IP68, titanyum çerçeve, Gorilla Glass Ceramic 2
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2
- Biyometrik Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü
- Boyutlar: 158.2 x 75.5 x 5.84 mm
- Ağırlık: 163 gram
- Renkler: Titanium Gümüş, Gece Siyahı, Buz Mavisi
- Güncelleme Desteği: 7 yıl Android ve güvenlik güncellemesi
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Sıkça Sorulan Sorular
Galaxy S25 Edge fiyatı ne kadar?
Galaxy S25 Edge'in 256 GB’lık versiyonu 71 bin 499 TL, 512 GB'lık modeli ise 79 bin 499 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.