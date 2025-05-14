İncelikte sınır tanımayan Samsung Galaxy S25 Edge Seul'de sergilenmeye başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 ailesinin yeni üyesi olan Galaxy S25 Edge modelini 13 Mayıs'ta tanıttı. Sadece 5,8mm kalınlık ile şirketin ürettiği en ince akıllı telefonlardan biri olan akıllı telefon, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Samsung Gangam'da sergilenmeye başladı.

Samsung Galaxy S25 Edge teknik özellikleri:

Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 piksel, 120Hz, HDR10+, 2600 nit

6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 piksel, 120Hz, HDR10+, 2600 nit İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Samsung’a özel optimize)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Samsung’a özel optimize) RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB (microSD kart desteği yok)

256 GB / 512 GB (microSD kart desteği yok) Arka Kamera: 200 MP (f/1.7, OIS) + 12 MP ultra geniş açı (f/2.2)

200 MP (f/1.7, OIS) + 12 MP ultra geniş açı (f/2.2) Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Video Kaydı: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps

8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps Batarya: 3.900 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

3.900 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7

Android 15 tabanlı One UI 7 Yapay Zeka: Galaxy AI, Google Gemini, ProVisual Engine, Now Bar, Now Brief

Galaxy AI, Google Gemini, ProVisual Engine, Now Bar, Now Brief Dayanıklılık: IP68, titanyum çerçeve, Gorilla Glass Ceramic 2

IP68, titanyum çerçeve, Gorilla Glass Ceramic 2 Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Biyometrik Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü Boyutlar: 158.2 x 75.5 x 5.84 mm

158.2 x 75.5 x 5.84 mm Ağırlık: 163 gram

163 gram Renkler: Titanium Gümüş, Gece Siyahı, Buz Mavisi

Titanium Gümüş, Gece Siyahı, Buz Mavisi Güncelleme Desteği: 7 yıl Android ve güvenlik güncellemesi