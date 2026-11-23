Yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımlar hız kesmezken, küresel bellek sektöründe arz sıkıntısı giderek büyüyor. Özellikle veri merkezlerinden gelen yoğun talep, dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Samsung'un üretim kapasitesini şimdiden doldurmaya başladı.

Sektörden gelen bilgilere göre Samsung'un 2027-2029 yılları arasındaki bellek üretim kapasitesinin büyük bölümü uzun vadeli anlaşmalarla rezerve edildi. Üstelik bazı teknoloji şirketleri bununla da yetinmiyor. Bellek tedarikini garanti altına almak isteyen müşterilerin, 2031 yılına kadar uzanacak sözleşmeler için Samsung'un kapısını çaldığı belirtiliyor.

SAMSUNG'UN BELLEK KAPASİTESİNE TALEP YAĞIYOR

Samsung, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklarken 10 büyük müşteriyle uzun vadeli bellek tedarik anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Şirket, 10 farklı müşteriyle daha görüşmelerin sürdüğünü ve bazı anlaşmalarda son aşamaya gelindiğini de bildirmişti. Güney Koreli teknoloji devinin hedefi ise üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü şimdiden güvence altına almak.

Samsung, 2030 yılına kadar orta ve uzun vadeli bellek üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 60 ila yüzde 70'ini çok yıllı sözleşmelere ayırmayı planlıyor. Bu yöntemle şirket gelecekteki gelirlerini daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlarken, büyük teknoloji firmaları da olası bir bellek kıtlığından etkilenmemek için tedariklerini garantiye almaya çalışıyor.

Sektör kaynaklarına göre bazı müşteriler anlaşmaların 2031 yılına kadar uzatılmasını talep ediyor. Masadaki seçenekler arasında fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlayacak özel fiyatlandırma koşulları ve peşin ödemeler de bulunuyor.

YAPAY ZEKA BELLEK ÜRETİMİNDE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Bellek sektöründe yaşanan sıkışıklığın arkasındaki en önemli nedenlerden biri, yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli belleklere (HBM) yönelik talep patlaması. Yapay zeka hızlandırıcılarının ihtiyaç duyduğu HBM çözümleri, geleneksel DRAM belleklere kıyasla çok daha fazla wafer üretim kapasitesi gerektiriyor. Bu durum, üreticilerin mevcut kaynaklarının giderek daha büyük bölümünü HBM üretimine yönlendirmesine neden oluyor.

Bunun sonucu olarak standart DRAM belleklerin üretiminde de ciddi bir kapasite sorunu ortaya çıkıyor. Samsung daha önce 2027 yılına yönelik HBM üretim kapasitesinin tamamının satıldığını açıklamıştı. Sektörden gelen son bilgiler ise aynı yıl için geleneksel DRAM wafer kapasitesinin de büyük ölçüde tükendiğini gösteriyor.

BELLEK TALEBİNİN YÜZDE 30-40'I KARŞILANAMIYOR

Sektördeki tablo yalnızca Samsung'la sınırlı değil. Büyük bellek üreticilerinin mevcut kapasiteleriyle müşterilerden gelen talebin ancak yüzde 60 ila yüzde 70'ini karşılayabildiği tahmin ediliyor. Yani piyasadaki bellek ihtiyacının yüzde 30 ila yüzde 40'lık bölümü mevcut üretim kapasitesinin dışında kalıyor.

Bu dengesizliğin özellikle 2027 yılında daha belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor. Samsung'un üretim kapasitesini artırmak için planladığı yatırımların da kısa vadede sorunu çözmesi beklenmiyor. Çünkü yeni yarı iletken fabrikalarının kurulup üretime başlaması yıllar alıyor.

Üstelik gelişmiş HBM belleklerin üretimi, mevcut tesislerin kapasitesinden daha fazla pay alıyor. Dolayısıyla yeni yatırımlar devreye girene kadar geleneksel bellek pazarında arz sıkıntısının sürmesi olası görünüyor.

NAND BELLEK FİYATLARINDA FARKLI SENARYO

DRAM ve HBM pazarında arz sorunu büyürken NAND bellek tarafında ise farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Araştırma şirketi TrendForce, Çinli bulut hizmeti sağlayıcılarının kurumsal SSD siparişlerini azaltmasının ve üretim kapasitesindeki artışın NAND fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Şirketin tahminine göre NAND sözleşme fiyatlarında 2027 yılının ilk çeyreğinden itibaren düşüş başlayabilir. Ancak aynı iyimserlik DRAM bellekler için geçerli değil.

PC KULLANICILARINI UZUN SÜRELİ FİYAT BASKISI BEKLİYOR

Yapay zeka veri merkezlerinin bellek talebindeki ağırlığını artırması, bilgisayar üreticileri ve son kullanıcılar açısından da önemli bir sorun oluşturuyor. Özellikle DRAM üretimindeki kapasite sıkıntısının kısa sürede aşılması beklenmiyor. Büyük teknoloji şirketlerinin uzun vadeli sözleşmelerle üretimin önemli bölümünü şimdiden ayırması, diğer müşterilerin bellek tedarikini daha da zorlaştırabilir.