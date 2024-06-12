Beynimizin 'gizli gücü' ortaya çıktı! Uyurken bile boş durmuyoruz

12 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:28

Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıkların daha iyi tedavi edilmesini sağlayabilecek yeni bir araştırmaya göre, beyin uyuduğumuzda sadece geçmiş olayları tekrarlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki deneyimleri de tahmin ediyor.

Daha önceki çalışmalar, uykuya daldıktan ve uyanıklık ya da uyku yoksunluğu dönemlerinden sonra hafıza testlerindeki performansları incelemiş, uykunun hafıza ve öğrenme için kritik olduğunu göstermişti.

Nature dergisinde yayımlanan yeni çalışma, uykunun dinlenmeden hemen önce yaşanan bir soruna ilişkin yeni bir anlayış kazanmaya da yardımcı olup olmadığını inceliyor.

ARAŞTIRMACILAR, SIÇANLARI EĞİTTİ

Araştırmacılar, sıçanları her iki ucunda bir ödül bulunan bir parkurda ileri geri koşmaları için eğitti ve bu süreçte beynin hafıza merkezi olarak bilinen hipokampuslarındaki nöronların nasıl tepki verdiğini gözlemledi.

Bu nöronların ileri geri birçok tur boyunca ortalama olarak nasıl hareket ettiğini takip eden araştırmacılar, sinir hücrelerinin yer alanını veya belirli bir beyin hücresinin fiziksel çevrede en çok önemsediği alanı anlamaya çalıştı. Bir başka deyişle, sıçanların uyurken nerede olmayı hayal ettiklerini tahmin etmeye çalıştı.

UYURKEN GELECEĞİ PLANLIYORLAR

Araştırmacılar, yeni bir çevreyi deneyimlediklerinde sıçanların beyinlerinde oluşan mekansal temsillerin uykudan birkaç saat sonra çoğunlukla sabit olduğunu belirtti. Ancak nöronlar aynı zamanda kemirgenlerin uyandıklarında labirentte daha iyi gezinmelerini sağlayacak şekilde hareket ediyor gibi görünüyordu.

Bu da kemirgenlerin sadece labirentte ziyaret ettikleri yerler hakkında rüya görmedikleri, aynı zamanda gidilecek potansiyel yeni rotalar üzerinde de düşündükleri anlamına geliyor.

Çalışmanın eş yazarı Caleb Kemere, "Uyku sırasında meydana gelen bu diğer değişiklikleri görebiliyoruz ve hayvanları ikinci kez ortama geri koyduğumuzda, bu değişikliklerin gerçekten uykudayken öğrenilen bir şeyi yansıttığını doğrulayabiliyoruz" dedi.