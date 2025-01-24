Bilgisayar kullanmayı unutun: OpenAI Operator işlerinizi sizin yerine hallediyor!

24 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:56

OpenAI, "Operator" adını verdiği yeni bir yapay zeka aracını tanıttı. Bu araç, web siteleriyle insan gibi etkileşim kurarak görevleri yerine getirebiliyor. Şu anda yalnızca ChatGPT Pro kullanıcılarına sunulan Operator, tarayıcı kullanımıyla işlemleri kolaylaştırmayı ve gerçek dünya ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

OpenAI, "Operator" olarak adlandırdığı ve web üzerinde sizin için çeşitli görevler gerçekleştirebilen yapay zeka​ ajanı tanıttı. Şu anda "araştırma ön izlemesi" olarak yayınlanan Operator, kendi tarayıcısını kullanarak bir web sayfasını görüntüleyebiliyor ve yazma, tıklama, kaydırma gibi etkileşimlerde bulunabiliyor.

OPENAI​ OPERATOR ARACI NEDİR?

OpenAI, Operatör'ün web siteleriyle etkileşime girmek için GPT-4o​'nun görme yeteneklerini "takviyeli öğrenme yoluyla gelişmiş muhakeme" ile birleştiren bir "Computer-Using Agent" (Bilgisayar Kullanan Ajan) modeline dayandığını açıkladı. Ajanın bir tarayıcıyı ekran görüntüleri aracılığıyla görebileceğini ve fare ve klavyenin izin verdiği tüm eylemleri kullanarak etkileşimde bulunabileceğini ifade eden şirket, bunun da özel API entegrasyonları gerektirmeden web üzerinde işlem yapmasını sağladığını belirtti.

Operator, akıl yürütme yeteneğini kullanarak kendini düzeltebiliyor ve bir yerde takılırsa kontrolü kullanıcıya bırakıyor. Ayrıca bir web sitesi, oturum açma bilgileri gibi hassas verileri talep ettiğinde kullanıcıdan müdahale etmesini istiyor ve e-posta göndermek gibi işlemler için kullanıcıdan onay alması gerekiyor. Ek olarak zararlı istekleri reddediyor ve izin verilmeyen içerikleri engelliyor.

OpenAI; DoorDash, Instacart, OpenTable, Priceline, StubHub, Thumbtack, Uber gibi şirketlerle iş birliği yaptığını, böylece Operator'ün "yerleşik normlara saygı gösterirken gerçek dünya ihtiyaçlarını karşıladığını" söyledi. Ancak aracın her zaman beklendiği gibi çalışmayacağını da belirtti. Özellikle slayt gösterileri oluşturmak, takvim yönetimi gibi karmaşık arayüzlerle ilgili sorunlar yaşanabiliyor.

OPENAI OPERATOR NASIL KULLANILIR?

OpenAI Operator, şu anda yalnızca ChatGPT Pro kullanıcılarına açık. Bunun da fiyatı aylık 200 dolar (yaklaşık 7 bin 200 TL). Şirket, Operator'ü Plus, Team ve Enterprise kullanıcılarına da sunmayı ve aracın yeteneklerini ChatGPT ile entegre etmeyi planladığını belirtti.