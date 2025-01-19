OpenAI’nin insan ömrünü uzatmaya çalışan yeni yapay zeka modeli

19 Ocak 2025 11:20 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:23

OpenAI, insan ömrünü 10 yıl uzatmayı hedefleyen yapay zeka modeli “GPT-4b Micro” ile sağlık teknolojilerinde çığır açıyor. Yeni model, protein etkileşimlerini tahmin ederek kök hücre çalışmalarına hız kazandırıyor.

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI, sağlık teknolojileri alanında çığır açacak bir projeye imza attı. OpenAI, insan ömrünü 10 yıl uzatmayı hedefleyen Retro Biosciences isimli girişimle ortak çalışarak “GPT-4b Micro” isimli özel bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Retro Biosciences, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın 180 milyon dolar yatırım yaptığı yenilikçi bir sağlık girişimi. Şirketin odak noktası, yaşlanmayı geciktirecek ve yaşam süresini artıracak teknolojiler geliştirmek. Yeni yapay zeka modeli “GPT-4b Micro”, deri hücrelerini kök hücrelere dönüştüren proteinlerin yapısını ve bu proteinlerin birbiriyle etkileşimlerini tahmin etmeye odaklanıyor.

Bu model, daha önce Google’ın DeepMind ekibi tarafından geliştirilen AlphaFold’un protein yapısı tahmin yeteneklerini bir adım ileri taşıyor. Retro Biosciences ekibi, GPT-4b Micro sayesinde fetal gelişimde kritik rol oynayan iki önemli proteini yeniden tasarladıklarını açıkladı. Bu gelişme, organ yenileme ve üretim çalışmalarında büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor.

YAPAY ZEKA SAĞLIK ALANINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Retro Biosciences, yapay zekanın yardımıyla daha önce aylar süren araştırmaları günler içinde tamamlıyor. Üstelik bu tür sistemler, yalnızca bilinen sorunları çözmekle kalmıyor, aynı zamanda daha önce bilinmeyen keşiflere de kapı aralıyor. Yapay zeka teknolojilerinin sağlık alanında kullanılmasının, gelecekte çok daha büyük etkiler yaratması bekleniyor.

CHATGPT'NİN ''GÖREVLER ÖZELLİĞİ'' GÜNDEMDE

OpenAI, bu yenilikçi sağlık projelerinin yanı sıra ChatGPT için geliştirdiği yeni özelliklerle de dikkat çekiyor. Şirket, “Görevler” adını verdiği yeni bir özelliği Plus, Pro ve Teams aboneleri için beta olarak kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, ChatGPT’den belirli görevleri hatırlamasını ve yerine getirmesini talep edebiliyor.

Örneğin, kullanıcılar ChatGPT’den haftalık haber özetleri göndermesini, günlük egzersiz planları hazırlamasını ya da belirli bir gün için hatırlatıcı ayarlamasını isteyebiliyor. Bu özellik, akıllı telefonların bildirim altyapısıyla entegre bir şekilde çalışıyor ve önümüzdeki aylarda daha geniş bir kitleye sunulması planlanıyor.