Dünya genelinde milyonlarca kişinin tercih ettiği indirme yöneticisi JDownloader, ciddi bir güvenlik ihlali yaşadı. Platformun geliştirici ekibi, web sitesinin ele geçirildiğini ve kullanıcılara meşru dosyalar yerine zararlı yazılım sunulduğunu resmi olarak doğruladı.

Dinle Özetle

Bilgisayarınız tehlikede olabilir: Popüler indirme aracı JDownloader hacklendi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 46

HABERİN ÖZETİ Bilgisayarınız tehlikede olabilir: Popüler indirme aracı JDownloader hacklendi Milyonlarca kişinin kullandığı JDownloader, web sitesinin ele geçirilmesi sonucu kullanıcılara zararlı yazılım sunulmasıyla ciddi bir güvenlik ihlali yaşadı. Platformun web sitesi ele geçirilerek kullanıcılara meşru dosyalar yerine zararlı yazılım sunuldu. Olay, Reddit'te yeni indirilen dosyalardaki yayıncı imzasının şüpheli olmasıyla fark edildi. Geliştirici ekip ihlali doğrulayarak inceleme amacıyla siteyi erişime kapattı.

Olay, ilk olarak Reddit platformundaki dikkatli bir kullanıcının yaptığı paylaşımda ortaya çıktı. Yeni indirilen dosyaların Windows SmartScreen tarafından engellendiğini fark eden kullanıcı, yayıncı imzasında "AppWork" yerine şüpheli "Zipline LLC" adının yer aldığını bildirdi.

Paylaşımın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasının ardından geliştirici ekipten bir yetkili devreye girerek ihlali onayladı ve siteyi inceleme amacıyla erişime kapattılar.