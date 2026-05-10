Bilgisayarınız tehlikede olabilir: Popüler indirme aracı JDownloader hacklendi

Popüler indirme yöneticisi JDownloader'ın web sitesini ele geçiren bilgisayar korsanları, Windows ve Linux kullanıcılarına bir günden uzun süre boyunca orijinal dosyalar yerine zararlı yazılım barındıran yükleyiciler sundu.

Bilgisayarınız tehlikede olabilir: Popüler indirme aracı JDownloader hacklendi
Dünya genelinde milyonlarca kişinin tercih ettiği indirme yöneticisi JDownloader, ciddi bir güvenlik ihlali yaşadı. Platformun geliştirici ekibi, web sitesinin ele geçirildiğini ve kullanıcılara meşru dosyalar yerine zararlı yazılım sunulduğunu resmi olarak doğruladı.

Olay, ilk olarak Reddit platformundaki dikkatli bir kullanıcının yaptığı paylaşımda ortaya çıktı. Yeni indirilen dosyaların Windows SmartScreen tarafından engellendiğini fark eden kullanıcı, yayıncı imzasında "AppWork" yerine şüpheli "Zipline LLC" adının yer aldığını bildirdi.

Paylaşımın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasının ardından geliştirici ekipten bir yetkili devreye girerek ihlali onayladı ve siteyi inceleme amacıyla erişime kapattılar.

