Bilim dünyasının hayal ettiği teknoloji gerçek oldu! Düşünce sese döküldü

Bilim insanları, zihindeki konuşmayı, düşünceleri gerçek zamanlı olarak sesli kelimelere dönüştürebilen teknolojide önemli bir noktaya geldi. Yapay zeka teknoloji ile son 10 yılda hızlanan tekonolojik gelişmede önemli bir safhaya gelindi. Bilim insanları, 18 yıl önce felç geçirdikten sonra konuşma yetisini kaybeden 47 yaşındaki bir kadın üzerinde geliştirdikleri cihazı denedi. İşte bilim dünyasında heyecanlandıran gelişmenin detayları...

Bilim dünyasında dikkat çeken bir yeniliğe imza atıldı. ABD’li bilim insanları, felç nedeniyle konuşma yetisini kaybetmiş bir hastanın beynine yerleştirdikleri yapay zeka destekli bir cihazla, düşünceleri sese dönüştürmeyi başardı.

Araştırma kapsamında geliştirilen özel cihaz, 18 yıl önce felç geçiren ve konuşma becerisini yitiren 47 yaşındaki bir kadının beynine yerleştirildi. Uzmanlar, cihazın beynin konuşmadan sorumlu bölgesine doğrudan entegre edildiğini ve buradan gelen sinyallerin sürekli olarak analiz edildiğini ifade etti.

DÜŞÜNCESİ SESE DÖNÜŞTÜ!

Hastanın belirli ifadeleri zihninde canlandırmasıyla birlikte, beynindeki elektriksel sinyaller elektrotlar aracılığıyla algılandı. Bu veriler, hastanın felç öncesi ses kayıtlarına dayalı olarak geliştirilen bir ses sentezleyicisiyle eşleştirilerek, gerçek zamanlı konuşmaya dönüştürüldü.

Henüz test aşamasında olan teknoloji, konuşma yetisini kaybetmiş bireyler için umut vadederken uzmanlar, gelecekte bu tür cihazların daha yaygın bir şekilde kullanılabileceğini ve iletişim engellerinin aşılmasında önemli bir rol üstlenebileceğini belirtti.

Çalışmanın ayrıntıları, Nature Neuroscience dergisinde yayımlandı.