Editor
 Ömer Faruk Dogan

Bilim insanları 3I/ATLAS'ın peşine düşmek istiyor: Planları da hazır

Bilim insanları, devasa bir hıza ulaşarak Güneş sistemimizden uzaklaşan yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/ATLAS'ı yakalamak için Güneş'e son derece yakın ve tehlikeli bir manevra planlıyor. İşte tüm detaylar...

Murat Makas
23.02.2026
23.02.2026
Güneş sistemimizden hızla uzaklaşan yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/ATLAS'a ulaşmak zor gibi görünse de bilim insanlarına göre tamamen imkansız da değil. Gökbilimciler, bir uzay aracını Güneş'e çok yakın bir mesafeden geçirip tam o esnada roketleri ateşleyerek aracı çok yüksek hızlara ulaştırarak yıldızı yakalayabileceklerini düşünüyor.

Bilim insanları, 2035'te fırlatılacak bir uzay aracıyla Güneş'in çekim gücünden yararlanarak (Oberth etkisi) yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/ATLAS'ı 2085'te 732 astronomik birim mesafede yakalamayı hedefliyor.
Yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/ATLAS'a ulaşmak için bir uzay aracı görevi planlanıyor.
Görev, 2035'te fırlatılan aracın 2085'te kuyrukluyıldıza yetişmesini öngörüyor.
Araç, Güneş'e çok yakın bir mesafeden geçerek "Oberth etkisi" ile aşırı hız kazanacak.
Hedeflenen buluşma mesafesi 732 astronomik birim (yaklaşık 109 milyar km).
Muazzam hızlanma için Güneş'in merkezine 3,2 Güneş yarıçapı kadar yakın bir "Güneş Oberth Manevrası" (SOM) gerçekleştirilecek.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

HEDEF 2085, MESAFE 732 ASTRONOMİK BİRİM

Space.com'un haberine göre, uzmanlar fırlatma işleminin 2035 yılında gerçekleşmesini öngörüyor. Sondayı taşıyan aracın 2085 yılına gelindiğinde 3I/ATLAS'a yetişmesi bekleniyor. İki cismin buluşması ise Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının tam 732 katı mesafede yani 732 astronomik birim (yaklaşık 109 milyar kilometre) uzaklıkta yaşanacak.

Bilim insanları 3I/ATLAS'ın peşine düşmek istiyor: Planları da hazır

Kıyaslamak gerekirse; insanlığın uzaydaki en uzak temsilcisi konumundaki aktif uzay sondası Voyager 1, önerilen görevle hemen hemen aynı uçuş süresine sahip olmasına rağmen şu an Güneş'ten yalnızca 170 astronomik birim uzaklıkta bulunuyor.

Bilim insanları, devasa mesafeleri eşi benzeri görülmemiş bir hızla aşmak için "Oberth etkisi" adı verilen fiziksel fenomenden yararlanacak. İsim babası Avusturya-Macaristanlı roket bilimci Hermann Oberth olan bu kavram ilk olarak yazarın 1929 yılında yayımladığı "Wege zur Raumschiffahrt" kitabında ortaya atılmıştı.

Temel mantık, yörüngedeki bir uzay aracının devasa bir kütleçekim alanına (örneğin Güneş'e) çekilirken hızlanması prensibine dayanıyor. Araç, gravitasyonel cisme en yakın olduğu noktada (periapsis) motorlarını ateşleyerek roket bilimcilerin "delta-V" olarak adlandırdığı hız değişimini kazanıyor.

Eski NASA çalışanı olan ve halihazırda Space Initiatives Inc.'de baş bilim insanı olarak görev yapan T. Marshall Eubanks, Space.com'a verdiği demeçte "Neredeyse her fırlatmada Oberth etkisinden yararlanılır" ifadesini kullandı.

Güneş sistemindeki en devasa kütleli cisim olan Güneş, planlanan hızlandırma manevrası için en uygun lokasyon olarak görülüyor.

Sondanın yeni bir yörüngeye oturması için saniyede en az 8,4 kilometrelik bir delta-V'ye ulaşması şart. Böylesi muazzam bir ivmelenmeyi sağlamak adına uzay aracının Güneş'in merkezinden sadece 3,2 Güneş yarıçapı mesafede tehlikeli bir Güneş Oberth manevrası (SOM) gerçekleştirmesi zorunlu kılındı. Güneş'in yarıçapı tam 696 bin kilometre seviyesinde ölçülüyor.

