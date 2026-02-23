Bilim insanları 3I/ATLAS'ın peşine düşmek istiyor: Planları da hazır

Güneş sistemimizden hızla uzaklaşan yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/ATLAS'a ulaşmak zor gibi görünse de bilim insanlarına göre tamamen imkansız da değil. Gökbilimciler, bir uzay aracını Güneş'e çok yakın bir mesafeden geçirip tam o esnada roketleri ateşleyerek aracı çok yüksek hızlara ulaştırarak yıldızı yakalayabileceklerini düşünüyor.

HEDEF 2085, MESAFE 732 ASTRONOMİK BİRİM

Space.com'un haberine göre, uzmanlar fırlatma işleminin 2035 yılında gerçekleşmesini öngörüyor. Sondayı taşıyan aracın 2085 yılına gelindiğinde 3I/ATLAS'a yetişmesi bekleniyor. İki cismin buluşması ise Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının tam 732 katı mesafede yani 732 astronomik birim (yaklaşık 109 milyar kilometre) uzaklıkta yaşanacak.

Kıyaslamak gerekirse; insanlığın uzaydaki en uzak temsilcisi konumundaki aktif uzay sondası Voyager 1, önerilen görevle hemen hemen aynı uçuş süresine sahip olmasına rağmen şu an Güneş'ten yalnızca 170 astronomik birim uzaklıkta bulunuyor.

Bilim insanları, devasa mesafeleri eşi benzeri görülmemiş bir hızla aşmak için "Oberth etkisi" adı verilen fiziksel fenomenden yararlanacak. İsim babası Avusturya-Macaristanlı roket bilimci Hermann Oberth olan bu kavram ilk olarak yazarın 1929 yılında yayımladığı "Wege zur Raumschiffahrt" kitabında ortaya atılmıştı.

Temel mantık, yörüngedeki bir uzay aracının devasa bir kütleçekim alanına (örneğin Güneş'e) çekilirken hızlanması prensibine dayanıyor. Araç, gravitasyonel cisme en yakın olduğu noktada (periapsis) motorlarını ateşleyerek roket bilimcilerin "delta-V" olarak adlandırdığı hız değişimini kazanıyor.

Eski NASA çalışanı olan ve halihazırda Space Initiatives Inc.'de baş bilim insanı olarak görev yapan T. Marshall Eubanks, Space.com'a verdiği demeçte "Neredeyse her fırlatmada Oberth etkisinden yararlanılır" ifadesini kullandı.

Güneş sistemindeki en devasa kütleli cisim olan Güneş, planlanan hızlandırma manevrası için en uygun lokasyon olarak görülüyor.

Sondanın yeni bir yörüngeye oturması için saniyede en az 8,4 kilometrelik bir delta-V'ye ulaşması şart. Böylesi muazzam bir ivmelenmeyi sağlamak adına uzay aracının Güneş'in merkezinden sadece 3,2 Güneş yarıçapı mesafede tehlikeli bir Güneş Oberth manevrası (SOM) gerçekleştirmesi zorunlu kılındı. Güneş'in yarıçapı tam 696 bin kilometre seviyesinde ölçülüyor.