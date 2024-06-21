Bilim insanları, bazı kişilerin neden Koronavirüse hiç yakalanmadığını buldu

21 Haziran 2024 15:54 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:04

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Koronavirüs salgını başladığından beri bilim insanları, bazı kişilerin neden virüse yakalanmadığını veya hastalığı daha hafif geçirdiğini anlamaya çalışıyor. Son yapılan bir araştırmaysa bu gizemi çözmeye bir adım daha yaklaşmış durumda.

University College London'daki bilim insanları, Kovid-19'a yakalanmamayı burunlarda bulunan özel bağışıklık tepkileriyle açıkladıklarını belirtti.

Daily Mail'in Nature dergisinde yayımlanan çalışmadan aktardığı bilgiye göre, dünya çapında bir ilk olan bu çalışmada, daha önce Koronavirüs geçirmemiş 36 sağlıklı kişiye bilinçli olarak virüs verildi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, VİRÜSÜ YAYILMADAN YOK ETTİ

Kişilerin burun pasajlarındaki bağışıklık sisteminin virüsü daha ileriye gitmeden hızla temizlediği ve bu sayede hastalığın yayılmasının engellendiği tespit edildi.

University College London'dan (UCL) Dr. Marko Nikolic, "bu bulguların virüsün tutunmasına izin veren veya hızla temizlenmesini sağlayan önemli erken olaylar hakkında yeni bilgiler sunduğunu" belirtti ve ekledi:

"Artık tüm bağışıklık tepkilerini çok daha iyi anlıyoruz. Bu da doğal koruyucu tepkileri taklit eden potansiyel tedaviler ve aşılar geliştirmek için bir temel oluşturabilir."

Bilim insanları, bu bulguların grip gibi diğer enfeksiyonlara da uyarlanmasının mümkün olabileceğini ve çalışma sadece Kovid-19'a neden olan virüsü incelemiş olsa da bazı bulguların farklı enfeksiyonlarda da benzer olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyor.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Imperial College London tarafından yürütülen "Birleşik Krallık Covid-19 Human Challenge" başlıklı çalışmanın bir parçası olarak, 36 sağlıklı kişiye burun yoluyla virüs verildi.

Araştırmacılar, 16 gönüllünün kanını ve burun astarını izleyerek tüm enfeksiyonu ve enfeksiyon olayından önceki bağışıklık hücresi aktivitesini takip etti.

Wellcome Sanger Enstitüsü ve UCL'deki ekipler daha sonra 600 binden fazla bireysel hücreden oluşan bir veri kümesi oluşturmak için tek hücre dizilimi adı verilen bir teknoloji kullandı. Çalışmaya katılanların tümünde ekip, virüsün anında tespit edilmesinde rol oynayan daha önce bildirilmemiş tepkiler keşfetti.

Araştırmacılar, virüsle hemen mücadele edebilen kişilerin tipik bir yaygın bağışıklık tepkisi göstermediklerini, bunun yerine daha önce hiç görülmemiş doğuştan gelen bağışıklık tepkileri verdiklerini söyledi.