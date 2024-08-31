Bilim insanları, Dünya'yı asteroit çarpması tehdidinden koruyacak en iyi çözümü açıkladı

31 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 10:27

Asteroit çarpması, Dünya için her zaman bir potansiyel tehdit olarak kabul ediliyor. Bu tür olaylar son derece nadir olsa da bilim insanları, büyük bir asteroidin Dünya'ya çarpma riskini sürekli olarak izliyor ve değerlendiriyor. Son olarak bu tehdidin önlenmesinde önemli bir adım atıldı.

Çin'in derin uzay araştırma programındaki bilim insanları, insanlık için "kıyamet günü tehdidi" oluşturabilecek tehlikeli bir asteroidin Dünya'ya çarpmasını önlemek için en etkili seçeneğin nükleer silahlar olduğuna inanıyor. Yalnızca nükleer silahların çarpmak üzere olan bir asteroidi yolundan saptırabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, nükleer silahların uzayda konuşlandırılmasına karşı uluslararası yasalar ve yıldızlararası kirliliğe neden olan "nükleer serpinti" riski mevcut olsa da insanlığı potansiyel bir kıyamet günü tehdidinden korumak için uzun vadeli stratejiler geliştirmenin ve nükleer tabanlı savunmalara yatırım yapmanın hayati önem taşıdığını söylüyor.

DÜNYA'YA ASTEROİT ÇARPMASI TEHLİKESİ NEDİR?

Bir asteroit gezegenimizin yörüngesine 45 milyon kilometre yaklaşırsa "Dünya'ya yakın cisim" olarak sınıflandırılıyor. Eğer 7,5 milyon kilometreden daha yakına yaklaşırsa ve 140 metreden daha büyükse, "potansiyel olarak tehlikeli nesne" olarak etiketleniyor.

Bu hızlı hareket eden cisimlerin birçoğu tespit edilemiyor ancak bu, önemli bir tehdit oluşturdukları gerçeğini değiştirmiyor. NASA ve diğer uzay ajansları aktif olarak bu gök cisimlerini arıyor ve her yıl yüzlercesini keşfediyor. Ancak asteroitler küçük, karanlık ve fark edilmesi zor, özellikle de güneş yönünden yaklaştıklarında tespit çabalarını engelliyor.

Çapı bir kilometre veya daha fazla olan daha büyük bir asteroit, nükleer savaşın tetiklediği "nükleer kış" senaryosuna benzer ani iklim değişikliklerine neden olabilecek felaket boyutunda küresel sonuçlar doğurabiliyor. Şimdiye kadar bu büyüklükteki asteroitlerden 854 tanesi tespit edilmiş olup, keşfedilmemiş onlarcası daha olduğuna inanılıyor.

DÜNYA'YA YAKIN CİSİMLERİN SAYISI 30 BİNDEN FAZLA

Çinli araştırmacılar, Dünya'yı potansiyel asteroit tehditlerine karşı savunmak için gereken birkaç kritik teknolojiyi açıkladı:

Bunlar arasında nükleer savaş başlıklarının yedi gün ila bir ay gibi dar bir zaman dilimi içinde Dünya'dan asteroitleri hedef alacak şekilde hızla fırlatılabilmesi, uzun mesafeli yolculuktan sonra 100 metreden daha az bir hata payıyla hassas vuruşların gerçekleştirilebilmesi ve nükleer savaş başlıklarının uzayda on yıldan fazla bir süre boyunca uzun süreli depolanabilmesinin sağlanması yer alıyor.

Tespit teknolojisi geliştikçe, kataloglanan Dünya'ya yakın cisimlerin sayısı 30 binin üzerine çıktı. Pekin Uzay Aracı Sistem Mühendisliği Enstitüsü'nden ekip lideri Zhang He, “Keşfedilen Dünya'ya yakın asteroit sayısı ile var olan gerçek sayı arasında önemli bir boşluk olabilir." dedi.

Bilim insanları ve mühendisler için en büyük zorluk, bir asteroidin yörüngesini değiştirmek için pratik bir yöntem bulmaktır.

Zhang ve meslektaşları, bir asteroidin yörüngesini değiştirmek için kinetik çarpma, roket veya plazma motorları yerleştirme, mancınık gibi mermi cihazları kullanma ve odaklanmış güneş ışığı veya yüksek güçlü lazerler kullanma gibi çeşitli yöntemleri değerlendirdi.

Analizler, bir asteroidin çarpmasına sadece bir hafta kalması durumunda, nükleer savaş başlıklarının insanlığın tek uygulanabilir savunması olacağını gösterdi. Bir milyon tonluk bir nükleer savaş başlığı 50 metrelik karbonlu bir asteroidi saptırabiliyor; ancak asteroit daha büyükse ya da esas olarak silikondan oluşuyorsa, daha güçlü bir savaş başlığı ya da birden fazla füze gerekli olacağı düşünülüyor.

Şimdiye kadar test edilen en büyük nükleer savaş başlığının gücü 50 milyon ton TNT'ye sahipti. Uyarı süresi 15 yıl olan daha küçük bir nükleer patlama bile asteroidin boyutu ya da bileşimi ne olursa olsun tehdidi etkili bir şekilde ortadan kaldırabiliyor.