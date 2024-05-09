Bilim insanları 'en büyük kanıt' diyerek keşfi duyurdu: Devasa atmosfere sahip ikinci dünya...

09 May 2024 09:35 - Güncelleme : 09 May 2024 09:35

Dünya’da araştırma yapan bilim insanları atmosfer ve gezegende de yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 41 ışık yılı uzaklıktaki bir Güneş sisteminde Dünya'nın iki katı büyüklüğünde bir gezegenin varlığı düşünülüyor. Gezegenin çevresinde kalın bir atmosfer tespit edildi. Ancak gezegenin yaşama elverişli olmadığı düşünülüyor. Araştırmacılar buluşu ‘ikinci dünya’ diye isimlendiriyor.

55 Cancri e olarak bilinen ‘süper Dünya’, Güneş sistemimizin dışında önemli bir atmosfere sahip, karbondioksit ve karbon monoksitten oluşan bir örtüyle sarılmış birkaç kayalık gezegen arasında yer alıyor.

Dünyanın atmosferi nitrojen, oksijen, argon ve diğer gazların bir karışımından oluşuyor. Ancak yeni keşifte ne tür maddelerin olduğu henüz bilinmiyor.

''ŞİMDİYE KADARKİ EN SAĞLAM KANIT''

Kansas Üniversitesi'nde dış gezegenler üzerinde çalışan Gökbilimci Ian Crossfield, "Buluş muhtemelen bu gezegenin bir atmosferi olduğuna dair şimdiye kadarki en sağlam kanıt" dedi.

Süper Dünya, bir gezegenin boyutunu ifade ediyor; 55 Cancri e ise Dünya'dan daha büyük ancak Neptün'den daha küçük. Bu gezegendeki kaynama sıcaklıkları 2 bin 300 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor, bu da gezegenin yaşama ev sahipliği yapma ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor.

Bunun yerine bilim insanları, keşfin, kalın atmosfere sahip, başka kayalık gezegenlerin var olabileceğine dair umut verici bir işaret olduğunu söylüyor.

DÜNYADAN 8 KAT DAHA AĞIR

41 ışıkyılı uzaklıktaki ötegezegen, Dünya'dan sekiz kat daha ağır ve yüzeyi magma okyanuslarıyla kaplı. Araştırma Nature dergisinde yayımlandı.