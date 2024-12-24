Bilim insanları, insan düşüncesinin hızını açıkladı: Bilgisayarlardan katbekat daha yavaşız!

24 Aralık 2024 10:50 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:51

Bilim insanları, insan beyninin bilgiyi işleme hızının düşündüğümüzden çok daha yavaş olduğunu ve saniyede yalnızca 10 bit işleyebildiğini ortaya koydu. Bilgisayarlar ise her saniye trilyonlarca işlem gerçekleştirme kapasitesine sahip. Peki insan beyni ile bilgisayarlar arasındaki bu hız farkının sebebi ne?

İnsan beyninin bilgiyi işleme hızına ilişkin yapılan yeni bir araştırmaya göre, düşündüğümüz kadar zihinsel olarak hızlı değiliz. Bilim insanları, beynimizin bilgiyi saniyede sadece 10 bit hızında işlediğini ortaya çıkardı. Yani bir başka deyişle; her saniye trilyonlarca işlem gerçekleştirme kabiliyeti olan bilgisayarlardan katbekat yavaş. Peki bu nasıl mümkün olabilir?

BEYNİMİZİN BİLGİYİ İŞLEME HIZI NEDEN YAVAŞ?

Araştırmacılar, yaptıkları açıklamada bu yavaşlığın, beynimizin düşünceleri tek bir sıra halinde işliyor olmasından kaynaklandığını ve bu işlem tarzının da bilgi akışını yavaşlatıp tıkanıklığa neden olduğunu açıkladı.

Beynimizin bilgiyi işleme hızı, çevresel sinir sistemimizin paralel olarak gigabitlerce sensör verisini saniyeler içinde toplama şekliyle tam bir tezat oluşturmakta. Çevresel sinir sistemimizle kıyaslandığında, beynimizin 10 bitlik işlem hızı oldukça düşük kalıyor. Bu iki sistemin hızı arasındaki uyumsuzluk, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden nörobiyologlar Jieyu Zheng ve Markus Meister'i de şaşırtmış.

Markus Meister, "Her an, duyularımızın aldığı trilyonlarca bilgiden yalnızca 10 bitini ayıklıyor ve bu 10 biti çevremizi algılamak ve kararlar vermek için kullanıyoruz. Bu da bir paradoksu doğuruyor: Beyin, bu bilgilerin hepsini filtrelemek için ne yapıyor?" diye konuştu.

Yakın zamanda yayımlanan makalelerinde Zheng ve Meister, zihnimizin gözündeki manzaranın zenginliğine, fotoğrafik hafızanın varlığına ve bilinçsiz işleme potansiyeline rağmen, beynimizin gerçekten de saniyede onlarca bitin üzerine nadiren çıkan akıl almaz derecede yavaş bir hızda çalıştığını öne sürüyorlar.

Araştırmacılara göre, bir Rubik küpünü gözleriniz kapalı çözerken saniyede yaklaşık 12 bit işleniyor. StarCraft gibi bir strateji bilgisayar oyununu profesyonel düzeyde oynamak ise saniyede 10 bit işlem gerektiriyor.

Eğer bu doğruysa, araştırmacılar dış beynimizin dışsal uyarıcıları işleme kapasitesiyle iç beynimizin hesaplama hızları arasındaki fark üzerine yapılan araştırma durumunu değerlendiriyor ve kendi düşünme şeklimiz hakkında ne kadar az bilgi sahibi olduğumuzu gösteriyor.

Yazarlar, "Mevcut anlayış, mevcut muazzam işlem kaynaklarıyla orantılı değil ve tek sarmallı çalışmayı zorlayan sinirsel bir darboğaz oluşturacak geçerli bir öneri görmedik" ifadelerini kullandı.