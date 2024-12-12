Yeni tedavilere umut olacak! Kalpte 'mini beyin' keşfedildi

12 Aralık 2024 09:05 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:22

Kalbin yalnızca beyin tarafından kontrol edildiği düşüncesi, bilim insanlarının yaptığı çarpıcı bir keşifle değişiyor. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, kalbin kendi sinir sistemine sahip olduğunu ortaya çıkardı. "Mini beyin" olarak adlandırıla bağımsız sinir sistemi, kalbin ritmini düzenliyor.

Uzun yıllardır kalbin, beyinle bağlantılı olan otonom sinir sistemi tarafından kontrol edildiği zannediliyordu. Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma daha farklı bir yapıyı ortaya çıkardı.

Kalp duvarında bulunan sinir ağının beklenenden çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu tespit eden bilim insanları, kalbin ritim düzenlemesinde bağımsız bir role sahip olduğunu ortaya koydu.

KRİTİK BİR ROLÜ VAR

Araştırmayı gerçekleştiren Karolinska Enstitüsü’nden Doç. Dr. Konstantinos Ampatzis, kalpteki bu küçük beynin, tıpkı beynin solunum veya hareket gibi ritmik işlevleri düzenlediği şekilde, kalp atışlarını kontrol etmede kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

Araştırma, kalpte farklı görevleri olan birden fazla nöron türü tespit etti. Bunlardan biri, kalbin “doğal uyarıcı” işlevini üstlenen nöron grubu olarak tanımlandı. Bu keşif kalp ritminin kontrolüne ilişkin mevcut anlayışı değiştirdi.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ İÇİN UMUT OLACAK

Çalışma, insan kalbiyle benzer ritim ve işlevlere sahip zebra balıkları üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar, tek hücre RNA dizilemesi, anatomik incelemeler ve elektrofizyolojik yöntemler kullanarak kalpteki nöronların yapısını, organizasyonunu ve işlevini haritalandırdı.

ARAŞTIRMA SÜRECEK

Dr. Ampatzis, “Kalbin sinir ağı ile beyin arasındaki etkileşimi, egzersiz, stres veya hastalık gibi farklı koşullarda araştırmaya devam edeceğiz. Kalbin nöral ağındaki bozulmaların çeşitli kalp rahatsızlıklarına nasıl katkı sağladığını inceleyerek yeni tedavi hedefleri belirlemeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.