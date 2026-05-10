Bilim insanları İzmir'de buluştu: Odak noktası "Ay tarımı" ve ekosistem

Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası sempozyumda, Ay üzerinde sürdürülebilir bir yaşam ve ekosistem kurulması amacıyla geliştirilen tarım modelleri incelendi. Etkinlikte Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna gönderilen "Extremophyte" bitki deneyi hakkında kritik veriler paylaşıldı.

Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda bir araya gelen Türk ve Japon bilim insanları, Ay üzerinde kurulacak olası ekosistemleri, gıda üretimi ve uzay tarımı modellerini ele aldı. Uzay tarımı, İzmir'de uluslararası bir etkinliğin ana gündem maddesi oldu.

Uzayda sürdürülebilir yaşamın anahtarı olarak görülen "Ay tarımı", İzmir'de uluslararası bir bilim buluşmasına sahne oldu. Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda Türk ve Japon bilim insanları, Ay'da yaşamın mümkün kılınmasına yönelik tarım, ekosistem ve üretim modellerini masaya yatırdı.

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından düzenlenen "Uzay Biliminde Gelecek Yönelimler ve Ay Tarımı" konulu mini-sempozyumda Türk ve Japon bilim insanları, uzay bilimi ile sürdürülebilir tarımı ele alırken, geleceğin üretim modellerine ışık tuttu. Küresel ölçekte önem kazanan uzay tarımı alanında düzenlenen buluşma, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde yapıldı. Etkinlikte; Ay'da tarım sürdürülebilir geleceğe dair yeni perspektifler ortaya kondu.

Sempozyumun açılışında konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, uzay misyonlarında gıda üretiminin ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Kandiller, Ay'da ya da Ay yörüngesinde yerleşik hayata geçmenin temel şartının üçlü bir denge kurmak olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kandiller, "Ay'a ayak basılmasından bu yana 50 yıl geçti. Bugünlerde insanoğlu yeniden Ay'a gitmeye, hatta Ay üzerinde ya da Ay yörüngesindeki bir uyduda yerleşik hayata geçerek Mars'a yapılacak bir uzay yolculuğuna zemin hazırlamaya odaklanmış durumda. Eğer Ay'da yerleşik hayata geçmeyi planlıyorsak çözmemiz gereken çok önemli bir sorun var; Kolonistleri orada nasıl doyuracağız? Yaşamı sürdürebilmek için yeterli ve sağlıklı gıdayı orada üretmek zorundalar. Ayrıca bu bitkiler sadece insanları beslemek için değil, aynı zamanda oksijen üretmek ve atıkları arıtmak için de kullanılacak. Yani artık mesele sadece beslenmek değil; bu üç sorunu (gıda, oksijen, atık geri dönüşümü) birlikte çözmek" dedi.

TÜRKİYE'NİN İNSANLI İLK UZAY MİSYONUNA "EXTREMOPHYTE" KATKISI

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonuna gönderilen bitki deneyi "Extremophyte" tasarlayan üç kişilik ekibin üyesi olan Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan da yürüttükleri projeyi anlattı. Prof. Dr. Türkan şu bilgileri verdi: "2023 yılında, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak ilk insanlı uzay uçuşu için bir çağrı açtı ve Alper Gezeravcı'nın ISS'de gerçekleştirebileceği deney önerileri istedi.

Bu çağrı sonucunda komiteler tarafından 13 deney seçildi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday, Doç. Dr. Barış Uzilday ve benim yer aldığım ekibin Extremophyte' adını verdiğimiz çalışmamız da bunlardan biriydi. Deney kapsamında, Dünya'da sadece Tuz Gölü'nde yayılış gösteren ve yüksek tuzlu ortamlara dirençli bir bitki olan "Schrenkiella parvula"yı uzaya gönderdik.

Bu bitki kuraklığa, tuzluluğa, lityum ve bor yüksekliğine, ayrıca yüksek sıcaklığa dayanıklılık gibi sıra dışı adaptasyon özelliklerine sahiptir. Yani Rektörümüzün de belirttiği gibi, Ay veya gelecekte Mars gibi uzay ortamlarıyla doğrudan ilgili olan çoklu stres faktörlerine karşı koyabilen bir bitkidir. Bu deneyi yapana kadar, mikroçekim altında tuz stresine verdiği cevapların ve adaptasyon özelliklerinin korunup korunmadığı bilinmiyordu; bu çalışma bu açıdan çok bilgilendirici olacak. Ayrıca bu deneye kadar ISS'ye hiçbir halofitik (tuzcul) bitki gönderilmemişti. Bu, uzaya gönderilen ilk 'extremophyte' oldu."

Japonya'dan Chiba Üniversitesi Uzay Tarımı ve Bahçe Bitkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hideyuki Takahashi "Bitki uzay deneyleri ve ayda tarım" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Tohoku Üniversitesi Yaşam Bilimleri Lisansüstü Okulu üyesi Prof. Dr. Atsushi Higashitani de stres şartlarında bitki büyümesi ve hayvan refahı üzerine yürüttükleri çalışmaları anlattı. Ekibi ile Apollo 14 göreviyle getirilen Ay toprağıyla birebir aynı özelliklere sahip 'Ay toprağı ve tozu' (simülanı) üreten ilk öncü çalışmayı gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cengiz Toklu da bu toprağın yapısını, özelliklerini paylaştı.

