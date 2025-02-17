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 | Murat Makas

Bilim insanları Kızıldeniz'in dibine daldı, korkutan keşif ortaya çıktı! İşte merak uyandıran görüntüler

Bilim insanları Kızıldeniz'in dibinde uzun araştırmalar sonucu ürpertici bir keşfe imza attı. Keşiften ilginç görüntüler geldi. Dünya'da özellikle deniz canlılarının yaşamı ve Uzay ortamında başka su canlılarının yaşam belirtisi araştırmalarının önü açıldı.

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Bilim insanları Kızıldeniz'in dibine daldı, korkutan keşif ortaya çıktı! İşte merak uyandıran görüntüler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 09:52

Kızıldeniz’de süren araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Bilim insanları sonunda Kızıldeniz'in dibine ulaştıktan sonra ürpertici bir keşife imza attı.

Aslında bugüne kadar araştırmaların yüzde 5’i keşfedildi. Okyanusun en derin ve karanlık köşelerinde her zaman korkutucu bulgular elde edildi.

''ÖLÜM'' HAVUZLARI KEŞFİ

Derin denizde, sivri dişli yılan balığı, yılan balığı, goblin köpek balığı, vampir kalamar ve fener balığı gibi birçok korkutucu balık bulunur ancak en kötü yanı bu değil.

Unilad.com'daki bilgilere göre bir araştırma ekibi araştırma yapmak için dalgıçlar ve sonda gönderdi. Araştırma sonucu çok sayıda ‘ölüm’ havuzları ortaya çıkarıldı.

YAKLAŞTIKLARINDA ÖLÜYORLAR

Hint Okyanusu'nun bir parçası olan deniz girişinin derinliklerinde keşfedilen bu çukurlar, deniz yatağının ötesine uzanan, hiç oksijen barındırmayan ve aşırı tuzlu olan çukurlardır. Hiçbir canlının buraya yaklaştığında yaşayamadığı tespit edildi.

Miami Üniversitesi Deniz Jeolojisi Bölümü Başkanı Profesör Sam Purkis, tuzlu su havuzlarına düşen balıkların 'anında sersemlediğini veya öldüğünü', yırtıcı hayvanların ise 'şanssız balıklarla beslenmek için' deliklerin yakınlarında kümelendiğini söyledi.

MERAK UYANDIRAN BULGULAR

Purkis, "Bu topluluğu incelemek, gezegenimizde yaşamın ilk ortaya çıktığı koşullara dair bir bakış açısı sağlıyor ve güneş sistemimizde ve ötesinde diğer 'su dünyalarında' yaşam arayışına rehberlik edebilir" dedi.

Çukurlara ait araştırmaların gezegen ve uzay araştırmalarına katkı sağlayacağı belirtildi. Araştırma sonucu merak edici görüntüler ortaya çıktı.

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Kızıldeniz hangi ülkeye ait?
Kızıldeniz Mısır'a ait.
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