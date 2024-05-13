Bilim insanları mutluluğun bir sırrını daha buldu: 40 yıl düşünsek akla gelmez...

13 May 2024 14:08 - Güncelleme : 13 May 2024 14:10

Günümüzde küçük-büyük, yaşlı-genç demeden hemen herkesin şu ya da bu şekilde kullandığı internet teknolojisi, genellikle sosyal hayata katılım, zihinsel ilerleme ve kişisel gelişim gibi insani özelliklerimize zarar verdiği iddiasıyla anılıyor.

Ancak bilim insanları, bütün bu endişelerin tam aksini gözler önüne seren bir araştırmaya imza attı. İnternet ile mutluluk arasında sıkı bir bağ olduğunu tespit eden araştırmacılar, internet kullanımı artan insanlarda refah seviyesi ve yaşam kalitesinin de arttığını ortaya çıkardı.

2 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

168 ülkeden 15-99 yaşları arasındaki 2 milyon kişinin verilerini analiz eden bilim insanları, internete erişimi olanların yaşamlarından memnuniyetinin yüzde 8,5 daha fazla olduğunu gözlerken, olumlu deneyimlerinin ise yüzde 8,3 daha yüksek olduğunu belirlediler.

Araştırmaya katılanların yüzde 85'inin refah düzeyinin internet erişimine bağlı olarak yükseldiği sonucuna varıldı.

Oxford İnternet Enstitüsü'nden Andrew Przybylski, "İnternete erişim olan ve aktif olarak kullananların, diğerlerine göre daha fazla refah seviyesine ulaştığını gördük" ifadesini kullandı.

"Bulgularımızın ekran başında geçirilen süre tartışmasına daha geniş bir bağlam getirmesini umuyoruz, ancak bu önemli alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" diyen profesör, insanların artık gençlerde sosyal medya ve internet kullanımı konusunda endişelenmeyeceği bir zamanın geleceğine inandığını belirtti.

GENÇ KADINLARDA MUTSUZLUK KAYNAĞI

Öte yandan ortalama bir ülke için internet erişimi ve kullanımı arasındaki ilişkiler sürekli olarak olumlu olsa da, araştırmacılar cinsiyete ve refaha göre bazı farklılıklar da buldular.

Araştırmaya katılanların yüzde 4,9 kadarında internet erişimi kaynaklı mutsuzluk belirtileri gözlemlendi. Bunların da çoğunun 15 ila 24 yaş arası kadınlarda görüldüğü bilgisi paylaşıldı.