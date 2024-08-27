Bilim insanları okyanus yüzeyinde keşfetti! Gizemli altın küre hayrete düşürüyor

27 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:20

Bilim insanlarının Alaska kıyılarındaki okyanus yüzeyinde bulduğu cisim araştırmacıları hayrete düşürüyor. Güneş'in sıcak ışığının asla nüfuz edemediği okyanus yüzeyinin yaklaşık 3.300 metre (2 mil) altında, NOAA Ocean Exploration'ın uzaktan kumandalı su altı aracı garip, altın renkli bir küreye rastladı.

Geçtiğimiz yıl bir keşif gezisi sırasında karşılaşılan tuhaf su altı nesnesi, yaklaşık 10 santimetre (4 inç) çapında, bir tarafında delik bulunan ve üzerinde beyaz süngerler bulunan bir kayaya "sıkıca yapışmış" halde bulundu.

GİZEMLİ TÜRE AİT

Keşif yapan bilim insanları gizemli kürenin ne olabileceği hakkında kesim yorum yapmadı. Dalışın canlı yayını gerçekleştiren araştırmacılar gizemli bir türe ait yumurta kılıfı, ölü bir sünger veya bir mercan yorumunda bulundu.

''KESİNLİKLE BÜYÜK BİR DELİK''

Bir araştırmacı canlı yayın sırasında "Kesinlikle büyük bir delik var, yani bir şey içeri girmeye ya da dışarı çıkmaya çalışmış" dedi.

İngiltere'deki Plymouth Üniversitesi'nden derin deniz ekolojisti Kerry Howell bir röportajında "Eğer bir yumurtaysa, gerçekten ilginç olan soru bunun kimin yumurtası olduğudur. Oldukça büyüktür. Bu küçük bir balık yumurtası değil. Bu büyük bir şeydir" dedi. Araştırmacılar nesneye dokunduğunda yumuşak olduğunu anladılar ardından daha ileri inceleme için vakum yoluyla topladılar.

ALTIN KÜREYE BENZETİLİYOR

NOAA Ocean Exploration keşif koordinatörü Sam Candio, "Altın küreyi toplayıp gemiye getirmeyi başardık ama biyolojik kökenli olması dışında kimliğini tespit edemedik.'' dedi.