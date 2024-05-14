Bilim insanları tarih verdi: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor...

14 May 2024 09:52 - Güncelleme : 14 May 2024 09:52

Yakın tarihlerde duyurulan bir gelişme, uzay keşiflerinin önemli bir kilometre taşı olabilir. NASA, bu on yılın sonlarına doğru Dünya'ya yaklaşacak olan devasa boyuttaki Apophis asteroitinin yakın geçişini kullanarak önemli keşifler yapmayı hedefliyor.

2029'DA DÜNYA'YA YAKLAŞACAK

Apophis, "potansiyel olarak tehlikeli" olarak bilinirken, bilim dünyasında da büyük heyecan uyandıran bir fenomen haline geldi. Yaklaşık olarak 335 metre genişliğinde olan bu nesne, 13 Nisan 2029'da Dünya'ya son derece yakın bir mesafeden, 32 bin kilometre uzaklıktan geçecek. Bu, çıplak gözle bile gözlemlenebileceği bir yakınlık.

GEZEGENLERİN OLUŞUMUNA IŞIK TUTABİLİR

NASA, Apophis'in bu ziyaretini, yakın Dünya asteroitlerini ve genel olarak uzay kayalarını daha iyi anlamak için bir fırsat olarak değerlendirmek istiyor. Apophis, Güneş sisteminin erken dönemlerinde oluştuğundan, içerdiği malzemenin gezegenlerin oluşumuyla ilgili önemli ipuçları taşıdığı düşünülüyor.

Bu amaca ulaşmak için NASA, çeşitli uzay araçlarını Apophis'e yönlendirmeyi planlıyor. Bu araştırmalardan biri, Apophis'in yörüngesine girecek ve asteroitin Dünya'ya doğru seyahat ederken onunla birkaç hafta boyunca kalacak küçük bir uzay aracı konseptini içeriyor. Ancak bu, uzun süre boyunca otonom olarak çalışması gereken bir aracın geliştirilmesi ve uzun mesafelerin aşılması gibi teknik zorluklarla dolu.

NASA VE AVRUPA ASTEROİT İÇİN TEHLİKELİ DİYORDU

Apophis, 17 yıldır Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından "Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroitler" listesinde yer alıyordu. Bununla birlikte NASA'nın analizlerinde, asteroitin önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya'ya çarpmasının beklenmediği sonucuna varıldı.